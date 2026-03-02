El Alcantarilla se lleva el partido de la jornada ante el San Javier

Varios focos de atención ha tenido la jornada veintidós en el grupo único de la Preferente Autonómica murciana.

Numerosos enfrentamientos se pueden considerar como los más interesantes, pero el disputado en el Pitín se lleva la palma. El San Javier, quien se estaba mostrando intratable, clavó la rodilla ante un gran Alcantarilla. Se marcaron seis goles. Empezó dando Diego un penalti para los visitantes. Empató Dani. Deshizo la igualada Morales y así se llegó al descanso. Oualid puso otro empate, pero después, Gonzalo y Mario sentenciaron para los visitantes.

No menos interesante fue el choque disputado en Las Tejeras. Se adelantó Falcón para el Calasparra y empató Iván López para Los Garres. Ambos goles marcados en la segunda mitad.

Tampoco estuvo más el choque del Complejo Guadalentín. El gol de Eloy para el Bullas se llevó los tres puntos ante el Alhama.

El Raal se adjudicó la victoria ante el Deportivo Murcia de Quique Mateo. Luis Felipe y Miguel marcaron para los visitantes; Stiven marcó el de su equipo.

Un gol de Parra a los veinticinco minutos otorgó los tres puntos al Abarán ante el Archena.

Por su parte, el Algezares se deshizo con dificultades del Beniel. Tomás abrió el marcador a los once minutos. Empató Mateo a los dieciséis. Roca hizo el segundo para los locales y Tovar el tercero.

El Lorca Deportiva ganó al Ciudad de Murcia por 2-3. Raúl Morán e Isaac entre los goleadores,.