Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
La primera semana de marzo llega con la resolución de las semifinales de la Copa del Rey de fútbol, el regreso a la competición en Indian Wells de Carlos Alcaraz, el partido de vuelta de la Champions del Jimbee Cartagena y la vuelta del UCAM Murcia CB a la liga ACB entre los platos fuertes. Pero hay mucho más que no te puedes perder.
Lunes, 2 de marzo
FÚTBOL: Primera División
Real Madrid-Getafe (DAZN) 21:00
BALONCESTO: clasificación para el Mundial 2027
España-Ucrania (Teledeporte) 20:30
Martes, 3 de marzo
FÚTBOL: Copa del Rey
Barcelona-Atlético (La 1) 21:00
Clasificación Mundial femenino
España-Islandia (La 1) 19:00
Miércoles, 4 de marzo
FÚTBOL: Copa del Rey
Real Sociedad-Athletic (La 1) 21:00
Primera División
Rayo Vallecano-Oviedo (DAZN) 19:00
TENIS: Indian Wells
Primera ronda (Movistar) 20:00
Jueves, 5 de marzo
TENIS: Indian Wells
Primera ronda (Movistar) 20:00
Viernes, 6 de marzo
FÚTBOL: Primera RFEF
Real Murcia-Sanluqueño (LaLiga+/M+) 19:00
Primera División
Celta-Real Madrid (Movistar) 21:00
FÚTBOL SALA: Champions
Jimbee Cartagena-Kairat (La 7) 20:30
BALONCESTO: Liga Femenina Endesa
Hozono Jairis-Durán Ensino (FEB.TV) 20:30
TENIS: Indian Wells
Segunda ronda (Movistar) 20:00
Sábado, 7 de marzo
FÚTBOL: Primera División
Osasuna-Mallorca (Movistar) 14:00
Levante-Girona (Movistar) 16:15
Atlético-Real Sociedad (Movistar) 18:30
Athletic-Barceona (Movistar) 21:00
Clasificación Mundial femenino
Ucrania-España (Teledeporte) 18:00
BALONCESTO: Primera FEB
Oviedo-Caesa Cartagena (LaLiga+) 19:00
Segunda FEB
Sant Antoni-Ciudad Molina 19:30
FÚTBOL SALA: Primera femenina
LBTL Alcantarilla-Guadalcacín (RFEF.es) 18:00
Castro-STV Roldán (RFEF.es) 19:30
Segunda masculina
El Ejido-Zambú Pinatar 18:30
TENIS: Indian Wells
Segunda ronda (Movistar) 20:00
Domingo, 8 de marzo
DEPORTE: Primera RFEF
Tarazona-FC Cartagena (LaLiga+) 16:00
Primera División
Villarreal-Elche (Movistar) 14:00
Getafe-Real Betis (Movistar) 16:15
Sevilla-Rayo Vallecano (Movistar) 18:30
Valencia-Alavés (Movistar) 21:00
Segunda RFEF
Minera-Malagueño 12:00
Yeclano-UCAM Murcia (Football Club) 17:30
Lorca-Xerez Deportivo 18:00
Águilas-Puente Genil (Football Club) 18:30
BALONCESTO: Liga ACB
Valencia-UCAM Murcia (DAZN) 17:00
FÚTBOL SALA: Primera División
Córdoba-ElPozo Murcia (LaLiga+) 13:00
TENIS: Indian Wells
Tercera ronda (Movistar) 20:00
Carrera de la Mujer de Murcia 10:00
Carrera Infantil 12:00
