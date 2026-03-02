Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Alcaraz con el título en Doha.

Alcaraz con el título en Doha. / ATP

Dioni García

Dioni García

La primera semana de marzo llega con la resolución de las semifinales de la Copa del Rey de fútbol, el regreso a la competición en Indian Wells de Carlos Alcaraz, el partido de vuelta de la Champions del Jimbee Cartagena y la vuelta del UCAM Murcia CB a la liga ACB entre los platos fuertes. Pero hay mucho más que no te puedes perder.

Lunes, 2 de marzo

FÚTBOL: Primera División

Real Madrid-Getafe (DAZN) 21:00

BALONCESTO: clasificación para el Mundial 2027

España-Ucrania (Teledeporte) 20:30

El murciano Izan Almansa durante las Ventanas FIBA de noviembre con la selección española.

El murciano Izan Almansa durante las Ventanas FIBA de noviembre con la selección española. / R. De la Rocha/EFE

Martes, 3 de marzo

FÚTBOL: Copa del Rey

Barcelona-Atlético (La 1) 21:00

Clasificación Mundial femenino

España-Islandia (La 1) 19:00

Miércoles, 4 de marzo

FÚTBOL: Copa del Rey

Real Sociedad-Athletic (La 1) 21:00

Primera División

Rayo Vallecano-Oviedo (DAZN) 19:00

TENIS: Indian Wells

Primera ronda (Movistar) 20:00

Jueves, 5 de marzo

TENIS: Indian Wells

Primera ronda (Movistar) 20:00

Carlos Alcaraz durante su entrenamiento de este viernes.

Carlos Alcaraz durante su entrenamiento de este viernes. / L.O.

Viernes, 6 de marzo

FÚTBOL: Primera RFEF

Real Murcia-Sanluqueño (LaLiga+/M+) 19:00

Primera División

Celta-Real Madrid (Movistar) 21:00

FÚTBOL SALA: Champions

Jimbee Cartagena-Kairat (La 7) 20:30

Las mejores imágenes de la victoria del Jimbee Cartagena frente Inter Movistar

Las mejores imágenes de la victoria del Jimbee Cartagena frente Inter Movistar / Iván Urquízar

BALONCESTO: Liga Femenina Endesa

Hozono Jairis-Durán Ensino (FEB.TV) 20:30

TENIS: Indian Wells

Segunda ronda (Movistar) 20:00

Sábado, 7 de marzo

FÚTBOL: Primera División

Osasuna-Mallorca (Movistar) 14:00

Levante-Girona (Movistar) 16:15

Atlético-Real Sociedad (Movistar) 18:30

Athletic-Barceona (Movistar) 21:00

Clasificación Mundial femenino

Ucrania-España (Teledeporte) 18:00

BALONCESTO: Primera FEB

Oviedo-Caesa Cartagena (LaLiga+) 19:00

Segunda FEB

Sant Antoni-Ciudad Molina 19:30

FÚTBOL SALA: Primera femenina

LBTL Alcantarilla-Guadalcacín (RFEF.es) 18:00

Castro-STV Roldán (RFEF.es) 19:30

Segunda masculina

El Ejido-Zambú Pinatar 18:30

TENIS: Indian Wells

Segunda ronda (Movistar) 20:00

Domingo, 8 de marzo

DEPORTE: Primera RFEF

Tarazona-FC Cartagena (LaLiga+) 16:00

Primera División

Villarreal-Elche (Movistar) 14:00

Getafe-Real Betis (Movistar) 16:15

Sevilla-Rayo Vallecano (Movistar) 18:30

Valencia-Alavés (Movistar) 21:00

Segunda RFEF

Minera-Malagueño 12:00

Yeclano-UCAM Murcia (Football Club) 17:30

Lorca-Xerez Deportivo 18:00

Águilas-Puente Genil (Football Club) 18:30

BALONCESTO: Liga ACB

Valencia-UCAM Murcia (DAZN) 17:00

El Barça-UCAM Murcia de la Copa del Rey, en imágenes

El Barça-UCAM Murcia de la Copa del Rey, en imágenes / Francisco Calabuig

FÚTBOL SALA: Primera División

Córdoba-ElPozo Murcia (LaLiga+) 13:00

TENIS: Indian Wells

Tercera ronda (Movistar) 20:00

CARRERAS POPULARES

Carrera de la Mujer de Murcia 10:00

CARRERAS POPULARES

Carrera Infantil 12:00

