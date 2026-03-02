La 90K Camino de la Cruz une deporte y turismo con la medallista olímpica María Pérez como embajadora

La carrera 90K del Camino de Levante de la Vera Cruz, que impulsa la Fundación Camino de la Cruz, se celebrará este año el sábado 3 de octubre, y abre el periodo de inscripciones.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y presidenta de la Fundación Camino de la Cruz, Carmen Conesa, presentaba, en el Monasterio de los Jerónimos de la UCAM, el cartel de la novena edición de la carrera de ultra fondo 90K Camino de la Cruz. Al acto de presentación también han asistido el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, la presidenta de la UCAM, María Dolores García, así como el director general de Deportes de la UCAM, Pablo Rosique y la atleta Olímpica María Pérez. Estuvieron acompañados de los representantes de la Federación de Atletismo, representantes municipales del Camino de Levante, patronos y colaboradores de la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca.

La competición está organizada por la Asociación ‘90 K Camino de la Cruz’, con el apoyo de la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca, el Ayuntamiento de Caravaca y el Gobierno de la Región de Murcia.

La consejera ha descrito el evento como "la unión perfecta" que refleja la estrategia del gobierno regional. "La unión del turismo y el deporte está dando unos resultados excelentes", ha afirmado Conesa, destacando que la carrera permite mostrar al mundo el patrimonio natural e histórico de la Región de Murcia. Este evento se ha consolidado como un gran referente a nivel nacional e internacional.

El impacto económico va más allá del día de la prueba. Se estima que unas 15.000 personas visitarán la zona durante ese fin de semana, con una ocupación hotelera que rozará el 100% no solo en Caravaca de la Cruz, sino en toda la comarca. "Es un proyecto de región que crea oportunidades y riqueza en los territorios", ha señalado Conesa, convirtiendo la carrera en un auténtico motor económico.

Embajadora

La atleta María Pérez participó en la presentación / Enrique Soler

María Pérez García, deportista española que compite en atletismo, especialista en la disciplina de marcha. Doble Medallista Olímpica. Participó en dos Juegos Olímpicos, obteniendo dos medallas en París 2024, oro en la prueba de relevo mixto y plata en la prueba de 20 km y el cuarto lugar en Tokio 2020, en la misma prueba. Ganó cuatro medallas de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo, en los años 2023 y 2025, y una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2018. María, además de practicar deporte a alto nivel, estudia el Grado de Educación Infantil en la UCAM. “Esta prueba tiene el aliciente de que te permite conocer todo el patrimonio que ofrece el Camino de Levante, desde Murcia hasta Caravaca”, destacaba Pérez.

Por su parte, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, subrayó que esta carrera ha conseguido ‘Vertebrar el territorio poniendo en valor todo lo que nos une’, en este sentido destacaba que “la 90K es el claro ejemplo de éxito del binomio deporte y turismo”.

La prueba reina, de 90 kilómetros, partirá desde la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia y recorrerá la región pasando por Molina de Segura, Alguazas, Ceutí, Lorquí, Mula, Moratalla y Cehegín, con la meta situada en el Ayuntamiento de Caravaca.

Además del maratón, existen otras modalidades para participar, incluyendo una maratón que partirá desde Mula y una media maratón, cuya salida será desde el municipio de Bullas.

'Pilgrim Trail Series'

Como novedad, la 90K se incorpora este año a la 'Pilgrim Trail Series', un circuito que agrupa las principales carreras nacionales celebradas en caminos de peregrinación, como la 'XacoTrail', que transcurre por el Camino de Santiago; la 'Pietra Trail', que transcurre en parte por el trazado del Camino Lebaniego de Cantabria; y la ruta 'Doñana Trail Maratón', que une Sevilla con El Rocío.

Cartel

Durante la presentación de la prueba / Enrique Soler

El cartel oficial, diseñado por la Asociación 90K, pone el foco en los verdaderos protagonistas de la prueba, los corredores fieles que repiten edición tras edición y los más de 500 voluntarios que cada año hacen posible el desarrollo de la carrera, desplegándose en controles y puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido.

La consejera agradeció expresamente su implicación, así como el respaldo de las empresas que integran el patronato de la Fundación Camino de la Cruz: Postres Reina, Estrella de Levante, Costa Cálida, UCAM, Limcamar, Grupo Fuertes, Cafés Salzillo y Grupo Orenes y la empresa colaboradora Avanza Fibra.

Las inscripciones se pueden realizar en www.alcanzatumeta.es