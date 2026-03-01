El Yeclano pierde en Chapín y roza el abismo

El Yeclano Deportivo dio un paso atrás en el estadio Chapín. Los de Yecla se marcharon del feudo jerezano con las manos vacías tras caer derrotados ante un Xerez CD que no necesitó brillar para llevarse los tres puntos. Un resultado que deja al conjunto azulgrana en una situación de máxima tensión clasificatoria, a apenas un punto de los puestos de promoción de play out.

Lo peor es que el partido prometía. El Yeclano salió con personalidad en la primera mitad, plantándole cara al conjunto local y jugando de tú a tú en un Chapín que esperaba algo más de su equipo, ya que venía en una situación complicada. Los visitantes tuvieron varios acercamientos al área rival, pero sin la necesaria profundidad en los metros finales para inquietar seriamente al portero xerecista.

Con el paso de los minutos, el equipo de Iván Ruiz fue desapareciendo del partido. El Xerez se fue adueñando del choque y en el minuto 70 llegó el golpe: centro al segundo palo desde la banda izquierda y Chuma, con un gran testarazo, sentenció un partido que el Yeclano ya no supo revertir.

Solo una gran intervención del guardameta local evitó el empate en lo que fue un oasis dentro del quiero y no puedo visitante. Alarma naranja en Yecla y la obligación de reaccionar para que no sea roja.