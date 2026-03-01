LaLiga EA Sports
El Valencia se aleja de la quema con un triunfo de penalti sobre Osasuna
Ramazani anotó desde el punto fatídico el único gol del encuentro en Mestalla
EFE
Valencia
Un penalti convertido por Largie Ramazani, que tuvo que ser repetido porque Gayà entró al área antes de tiempo, sirvió este domingo para que el Valencia ganara a Osasuna en Mestalla y sumara tres puntos que le alejan del descenso
Con este triunfo, el Valencia se distancia en cinco puntos de esa zona baja y el Osasuna corta su racha de seis partidos sin perder.
