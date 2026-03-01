El UCAM Murcia tira de épica y remonta en el último suspiro

El UCAM Murcia consigue remontar un partido que pintaba a empate ante el Melilla (3-2). Después de marcharse a vestuarios con ventaja en el marcador, el cuadro universitario vio cómo los visitantes le daban la vuelta al partido en los primeros compases del segundo periodo. Después del empate de Aquino, cuando todo pintaba a reparto de puntos, el Melilla cometió un error y les otorgó un penalti en el último suspiro. Mizzian fue el encargado de materializarlo, y no falló. Restando segundos para que el colegiado pitase el final, el UCAM Murcia acabó venciendo la batalla. Los de Germán Crespo lograron su objetivo, y siguen vivos en la pelea por el liderato, pisándole los talones al Águilas.

La necesidad de sumar los tres puntos era alta para el UCAM Murcia. No se podían permitir el lujo de cederle más distancia al Águilas, sobre todo si en la cabeza de los universitarios se mantenía la idea de hacerse con el liderato. La derrota ante el Estepona supuso un duro golpe para el UCAM Murcia, que llegó a La Condomina para enfrentarse al Melilla con deberes por hacer.

El encuentro arrancó con buena intensidad por parte del UCAM Murcia. Se notaba que Germán Crespo había incidido en tener la pelota y jugar con calma. El equipo no estaba terminando de generar algo de peligro arriba, pero aun así seguía controlando el ritmo de juego.

A la media hora de juego, los universitarios lograron romper la barrera y estrenar el luminoso. Ale Marín se puso generoso, metiéndole una asistencia perfecta a Alberto Soto. El enganche del UCAM Murcia sentenció la contra, con una definición magistral para poner el 1-0.

Tras el tanto de los locales, el encuentro bajó el ritmo durante el último cuarto de hora. Los universitarios habían logrado lo más difícil, que era adelantarse en el marcador. Sabían que solo tenían que aguantar un poco para marcharse a vestuarios con la ventaja en el luminoso.

Cuando finalizó el tiempo de descanso y se dieron comienzo los segundos 45 minutos, la película cambió por completo. El Melilla arrancó poniendo las tablas en el marcador, con un auténtico golazo. Óscar Lorenzo condujo el esférico por la frontal, buscando el momento oportuno para armar el disparo. El futbolista melillense clavó la bola en la misma escuadra, siendo imposible de llegar para Ackermann.

La cosa no quedó ahí, ya que minutos después de que el cuadro visitante consiguiera poner las tablas en el marcador, acabaría dándole la vuelta al choque. Los universitarios cometieron una infracción dentro del área, que el colegiado castigó con la pena máxima. Julio fue el encargado de fulminar desde los once metros, con un golpeo directo a la esquina derecha de la portería.

El UCAM Murcia, en un abrir y cerrar de ojos, se vio por detrás en el marcador, por lo que le tocaba remar a contracorriente. El equipo de Germán Crespo se tuvo que volcar al ataque, en búsqueda del gol que devolviera el empate al marcador. En esas fue cuando apareció Aquino, para taladrar el arco del Melilla. El UCAM Murcia entró en la recta final del choque, con todo abierto y todo por decidir.

Cuando el encuentro parecía que moría con el empate en el marcador, y ambos conjuntos con un jugador menos en sus filas, el Melilla cometió un penalti sobre el UCAM Murcia. Mizzian fue el encargado de transformarlo y sumar los 3 puntos en el último suspiro. El cuadro universitario logró el objetivo y sigue arrimándose al Águilas en la pelea por el liderato.