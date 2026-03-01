Roberto Blanco, nuevo entrenador del Caesa Cartagena

Ya lo tenía decidido el Caesa Cartagena después de agotar la vía del regreso de Jordi Juste. El elegido era Roberto Blanco y este domingo fue anunciado de manera oficial como técnico del Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB. El de Plasencia llega a Cartagena para intentar cambiar el rumbo del cuadro portuario, que ha sumado 15 derrotas en 20 partidos de Primera FEB, y evitar el descenso de categoría. Llega desde la liga rumana, del Valcea 1924, donde se desempeñaba como asistente del primer entrenador.

Durante la mayor parte de su carrera, Blanco ha estado en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, formando parte de sus bases hasta alcanzar el primer equipo en 2019. Allí se desempeñó hasta 2024, cuando puso rumbo a Rumanía.

En el Valcea ha sido asistente durante más de dos años hasta que le ha llegado la oportunidad de volver a España dirigiendo a un club de Primera FEB. Con el club rumano llegó a disputar la FIBA Europe Cup que juega también el UCAM Murcia. Tendrá la misión de intentar salvar la categoría de un equipo que marcha decimoquinto, sólo por encima del Palmer Basket y el Melilla Baloncesto.

La experiencia del entrenador en la categoría de Primera FEB ha sido determinante a la hora de su contratación. Sus primeros retos serán las complicadas visitas a Oviedo Club Baloncesto y Obradoiro, ambos en posiciones de play off.