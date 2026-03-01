El Real Murcia se juega su temporada en 14 finales que inicia hoy en Villarreal

El Real Murcia quiere protagonizar una de esas historias en las que el fútbol se funde con la épica, el azar y la supervivencia. Como en la mítica película «Jenaro, el de los 14», donde un humilde pregonero interpretado por Alfredo Landa aguardaba con el corazón en un puño un resultado milagroso del Real Murcia para completar su quiniela y cambiar su vida para siempre, el club grana afronta ahora su propio momento de la verdad con un protagonista diferente. Curro Torres tiene por delante 14 partidos para resucitar la temporada murcianista y devolver al equipo al camino del éxito. Necesita hacer casi pleno en su particular quiniela.

Aquella cinta se inspiraba en el histórico empate del Murcia en el Santiago Bernabéu en la campaña 1973-74, un 1-1 sellado con el inolvidable gol de Vera Palmes tras recoger el rechace de un penalti detenido por García Remón, un resultado que supuso el único punto grana jamás arrancado en el feudo blanco y que se convirtió en símbolo eterno de resistencia y esperanza para el murcianismo. Hoy, más de medio siglo después, el Real Murcia vuelve a encomendarse a una nueva gesta, esta vez en forma de reacción deportiva urgente, para evitar que la temporada se convierta en un fracaso.

El escenario inmediato es la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Villarreal, donde esta tarde a las 20:30 horas —televisado por Football Club y La Liga Plus— el Real Murcia afronta uno de los partidos más determinantes del curso frente al Villarreal B. No es un encuentro más. Es el debut de Curro Torres como entrenador del Real Murcia, y llega en una semana cargada de tensión y urgencia máxima. El conjunto murcianista ocupa la decimoquinta posición con 31 puntos, encadena dos derrotas seguidas y arrastra seis jornadas sin ganar, una espiral negativa que acabó con la salida de Colunga y forzó el cambio de timón.

El nuevo entrenador aterriza con un encargo claro: reactivar al Real Murcia y reconectar con los puestos de playoff de ascenso antes de que sea demasiado tarde. La tabla no deja lugar a medias tintas: el Villarreal B es séptimo con 36 puntos y el playoff se encuentra a seis de distancia. Este duelo se convierte en una oportunidad que el Murcia no puede desperdiciar para no bajarse del tren del ascenso y, de paso, golpear a un rival directo en la pelea por las posiciones nobles.

Más allá de la carga emocional del estreno, el partido también plantea múltiples incógnitas futbolísticas. Curro Torres apenas ha tenido días para trabajar, pero debe tomar decisiones importantes desde hoy.

En defensa, la elección del lateral izquierdo abre el primer interrogante, con David Vicente y Cristo disputándose la titularidad. En el centro del campo, con Moyita fuera de juego, Torres deberá decidir si recupera a Sekou junto a Isi Gómez o si le da la llave del equipo a Palmberg, que podría renacer bajo el nuevo ciclo del Real Murcia.

Los jugadores del Real Murcia preparando el duelo ante el Villarreal B / Prensa Real Murcia CF

La zona ofensiva, la más rica en opciones, también reserva sus propios dilemas. La competencia en las bandas es feroz, con Narro, Pedro Benito y Jorquera partiendo con ventaja. Arriba asoma otro foco de atención: la apuesta por uno o dos delanteros. La elección entre Juanto Ortuño y David Flakus, o la posibilidad de que convivan en el mismo once.

Especialmente sensible resulta la situación de David Flakus, llamado a ser el referente ofensivo del Real Murcia y atrapado en una sequía goleadora de seis partidos. Despertar al delantero es uno de los grandes retos de Curro Torres, consciente de que el gol será la llave para cambiar la dinámica de resultados y reconectar con la afición.

El Villarreal B, entrenado por David Albelda, es un rival exigente: talento joven, dinamismo ofensivo y regularidad clasificatoria. El filial amarillo representa una auténtica prueba de fuego para medir la capacidad de reacción del nuevo Real Murcia de Curro Torres. El choque exigirá intensidad, orden táctico y eficacia a un equipo grana que necesita reencontrarse con su mejor versión.

En clave clasificatoria, el partido tiene sabor a final. Una victoria permitiría al Real Murcia alejar el fantasma del descenso, acortar distancias con el playoff de ascenso y generar oxígeno para que el nuevo proyecto coja vuelo. Una derrota podría abrir una brecha casi irreparable con los puestos de promoción y hundir aún más la moral del vestuario.

El técnico grana dispone de 14 finales consecutivas para cambiar el destino de la temporada. Como en la historia de Jenaro, el Real Murcia se juega su futuro en una secuencia de partidos que puede enterrar el proyecto de Felipe Moreno o relanzarlo hacia el ascenso a Segunda División.

Porque el club grana afronta ahora su propia quiniela deportiva. Curro Torres tiene 14 oportunidades para transformar la incertidumbre en ilusión y la crisis en historia. Si acierta, el murcianismo podría volver a celebrar que la fe en el fútbol también tiene el poder de cambiarlo todo.