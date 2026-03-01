El Rallysprint de Mula se estrena en el calendario regional

Con su Hyundai I20 RS, marcando un registro de 23:16.9, Sergio Hernández y Miguel Ángel Alonso subieron a lo más alto del podio en el I Rallysprint de Mula. El segundo puesto fue para Francis Hernández y Sergio Salim, con su Skoda Fabia R5, mientras que los terceros fueron Adrián López y Carmen María Pérez, al mando de un Peugeot 208 RD, que también fueron primeros en 2 ruedas motrices, los tres del AC. Murcia. La cuarta plaza la ocuparon Toni Ariete y Noemí Garrido, Skoda Fabia RS Rally2, y la quinta, el espectacular SEAT 600 JTR de los almerienses Juan José Salvador y José Manuel Sánchez. Recibió un merecidísimo homenaje Juan Moreno, refundador del A.C. Murcia en el año 1991 y uno de los impulsores del automovilismo regional.