Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista AnteloAtaque a IránTiempo en MurciaCentral nuclear'Sorda'
instagramlinkedin

Automovilismo

El Rallysprint de Mula se estrena en el calendario regional

Las mejores imágenes de la RallySprint de Mula

Las mejores imágenes de la RallySprint de Mula

Ver galería

Las mejores imágenes de la RallySprint de Mula / Gaspar Zamora

Gaspar Zamora

Con su Hyundai I20 RS, marcando un registro de 23:16.9, Sergio Hernández y Miguel Ángel Alonso subieron a lo más alto del podio en el I Rallysprint de Mula. El segundo puesto fue para Francis Hernández y Sergio Salim, con su Skoda Fabia R5, mientras que los terceros fueron Adrián López y Carmen María Pérez, al mando de un Peugeot 208 RD, que también fueron primeros en 2 ruedas motrices, los tres del AC. Murcia. La cuarta plaza la ocuparon Toni Ariete y Noemí Garrido, Skoda Fabia RS Rally2, y la quinta, el espectacular SEAT 600 JTR de los almerienses Juan José Salvador y José Manuel Sánchez. Recibió un merecidísimo homenaje Juan Moreno, refundador del A.C. Murcia en el año 1991 y uno de los impulsores del automovilismo regional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents