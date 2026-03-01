Pedro Acosta, segundo en Tailandia y líder del Mundial de MotoGP

Pedro Acosta ya acabó al Mundial de 2025 mirando cara a cara a los mejores de MotoGP. Y el arranque de 2026 ha sido sobresaliente para el de Mazarrón en el Gran Premio de Tailandia. Después de ganar el sábado la carrera al sprint y convertirse en el piloto más joven de la historia en hacerlo, en la carrera larga, donde la incógnita se centraba en la gestión de los neumáticos, ha sido segundo, por lo que sale líder del Campeonato del Mundo tras el primer fin de semana de acción. Además, un hecho histórico para KTM, que nunca había estado al frente de la clasificación en la categoría reina, y también para el motociclismo murciano.

Pedro Acosta (KTM) gana su primera minicarrera en MotoGP, hoy, en Buriram (Tailandia). / ALEJANDRO CERESUELA

La carrera de Acosta estuvo marcada por la maestría para conservar los neumáticos y poder exprimirlos en la segunda parte, justo cuando el resto de rivales, excepto el ganador, Marco Bezzecchi, quien realizó toda la prueba en solitario, comenzaron a fallar. El murciano, que llegó a rodar séptimo en los primeros giros, comenzó a partir de la cuarta vuelta a escalar posiciones. Su primera víctima, fue Fabio Di Giannantonio, y en la siguiente dio buena cuenta de Marc Márquez. Se lanzó entonces a por Jorge Martín, al que le tuvo que meter la rueda hasta en tres ocasiones para finalmente, en el décimo giro, superarle en una maniobra donde Márquez, mientras que el madrileño y el murciano se peleaban, les adelantó por velocidad punta. Pero poco le duró porque El Tiburón le pasó a continuación y se marchó en solitario a la caza de Raúl Fernández, que en esos momentos estaba lejos en la segunda plaza.

Acosta marcó un ritmo constante mientras que Fernández empezaba a tener problemas con las gomas. En la vigésima vuelta le dio caza, y en la siguiente, cuando tuvo que abandonar Márquez por un llantazo, le superó para acabar a cinco segundos del ganador.

Noticias relacionadas

Fin de semana sobresaliente, no de matrícula de honor porque le faltó el triunfo en el gran premio, para un Acosta que con 32 puntos es el líder del Mundial con 7 de renta sobre Bezzecchi. "Recordando lo que nos costaba sacar puntos el año pasado y lograr este doble podio en Tailandia, es increíble", afirmó un exultante Acosta antes de subir al podio de honor el primer murciano en la historia del motociclismo que lidera el campeonato en su categoría reina.