El Molinense sentencia al Santa Cruz y da un paso de gigante hacia el play off

El Unión Molinense dio un golpe de autoridad sobre el césped y sobre la tabla al doblegar al Santa Cruz por 2-0 en un encuentro que, pese a su apariencia discreta durante el primer tiempo, acabó cargado de emoción, polémica y calidad en su tramo definitivo.

El primer periodo fue, sin ambages, un ejercicio de paciencia. El técnico visitante, Jesús Zapata, llegó al partido con una lectura clara: blindar su defensa tras los errores groseros que habían lastrado al Santa Cruz en jornadas anteriores. La apuesta por el orden táctico diluyó el espectáculo y convirtió los primeros cuarenta y cinco minutos en un mero trámite de control, con el Unión Molinense como único equipo con vocación ofensiva pero sin capacidad para generar peligro real. No fue un encuentro divertido para el espectador neutral.

El guion cambió radicalmente nada más reanudar el juego. Un pase filtrado encontró la carrera de Ismael Rubio, que resolvió con la zurda con frialdad y abrió el marcador con justicia. El tanto liberó al equipo local, que se lanzó hacia la portería rival, rozó el segundo en un balón al palo tras una falta lateral ejecutada por Fran Guerrero y controló el encuentro con solvencia.

La expulsión de Junior, que vio la tarjeta roja en una acción en el centro del campo, complicó el escenario para el Unión Molinense y permitió que el Santa Cruz despertara de su letargo. El cuadro visitante avisó con dos ocasiones, la más peligrosa un remate de cabeza de Ballesta que el portero Hugo Gil despejó con una intervención de mérito.

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse hacia un final de máxima tensión, la justicia poética se impuso. A siete minutos del final, el central visitante Fran derribó a Guille Lozano cuando buscaba el área, recibió su segunda amarilla y dejó también al Santa Cruz con diez. En la misma acción, Paco Agulló no perdonó y firmó el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, el Unión Molinense se consolida en la tercera posición, distancia en diez puntos a un rival directo y abre la puerta grande a las eliminatorias de ascenso a Segunda Federación.