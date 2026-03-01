La Minera cede ante un Recreativo superior y pierde terreno en la lucha por el liderato

La Deportiva Minera regresa de Huelva de vacío y con la clasificación algo más comprometida tras caer derrotada por 1-0 ante el Recreativo de Huelva en un duelo directo que el conjunto onubense resolvió con solvencia y que el equipo dirigido por Checa no supo contrarrestar en los momentos clave, pero sí que hizo buen choque en líneas generales.

El golpe llegó pronto y desde donde más duele. En el minuto 12, una acción bien construida por la banda izquierda del Recreativo de Huelva terminó en el área pequeña con Caye Quintana adelantándose a su par para empujar el balón al fondo de la red. Un tanto de ataque elaborado que condensó en una sola acción la diferencia de intensidad con la que ambos equipos afrontaron los primeros compases del partido.

Porque el Recreativo de Huelva firmó uno de sus mejores encuentros como local en lo que va de temporada. Ordenado, vertical y con las ideas claras, el conjunto onubense manejó los tiempos del partido con criterio y tuvo a la Minera sometida por momentos, sin concederle espacios y neutralizando con eficacia las escasas llegadas del cuadro cartagenero.

La Deportiva Minera, a pesar de todo, no tiró la toalla. En la segunda mitad subió el nivel, tuvo momentos de dominio y generó algunas acciones aisladas que le permitieron asomarse al área rival, aunque sin la continuidad ni el peso ofensivo necesarios para inquietar seriamente a la portería local. Las sensaciones, en cualquier caso, no fueron las de un equipo capaz de remontar el encuentro ante un rival que estaba claramente por encima en el día de hoy.

Las consecuencias en la tabla clasificatoria son inmediatas. El Recreativo de Huelva, que llegaba a la jornada igualado a puntos con la Deportiva Minera, le saca ahora tres puntos y aleja aún más la primera posición de un equipo que encaja un paso atrás en el momento más delicado de la temporada.