Máximo Quiles se queda a tres milésimas del triunfo en Tailandia

El murciano Máximo Martínez Quiles se quedó a tres milésimas de segundo de lograr la primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Tailandia de Moto3 que se ha disputado en el circuito 'Chang Internacional' de Buriram, donde se ha impuesto David Almansa, y el otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, ha concluido cuarto a menos de una décima de segundo de Valentín Perrone, que ha sido tercedro.

Almansa no perdió los nervios cuando Quiles le superó en la última curva del trazado para emparejarse con él y vencerlo por esas tres milésimas de segundo, con el tercer clasificado, el hispano-argentino Valentín Perrone (KTM) tercero, en cabeza de un cuarteto perseguidor que entró a más de nueve segundos del dúo de cabeza con Álvaro Carpe a su rueda.

El calor tenía que ser uno de los grandes protagonistas de la primera carrera larga del mundial de Moto3 y todos los pilotos se prepararon de la mejor manera posible para afrontar esa condición atmosférica cuando se apagó el semáforo rojo en Buriram, momento en el que el español David Almansa (KTM), autor de la 'pole position', no falló.

Almansa consiguió defender la primera posición en la frenada de final de recta, aunque no se lo pusieron nada fácil el trío español formado por Máximo Quiles (KTM), que recuperó varias posiciones, Álvaro Carpe (KTM) y Adrián Fernández (Honda).

Sabedor de lo complicada que podía ser la carrera por el fuerte calor reinante, David Almansa defendió la primera posición para intentar romper la misma a las primeras de cambio, lo que ya en la primera vuelta propició que un quinteto de pilotos se adelantase al resto y en el que además de los cuatro españoles estaba el japonés Ryusei Yamanaka (KTM).

Pero Yamanaka no estuvo demasiado afortunado y en la curva cinco un latigazo de su KTM le hizo perder el control de la moto e irse por los suelos, dejando en cabeza al cuarteto español, que ya contaba con casi un segundo sobre sus perseguidores, encabezados por el también español David Muñoz (KTM).

Por entonces, además de Ryusei Yamanaka había abandonado la carrera por accidente, el neozelandés Cormac Buchanan (KTM) y el italiano Guido Pini (Honda), se iba por los suelos en la curva doce, aunque al no pararse el motor de su moto pudo regresar a la carrera con cierta rapidez.

Álvaro Carpe, en los entrenamientos del Gran Premio de Tailandia / Gold and Goose

Almansa se mantuvo firme en la primera posición, perseguido como su sombra por Máximo Quiles, con Adrián Fernández y Álvaro Carpe apenas unos metros por detrás de ellos.

Mientras, desde atrás, el indonesio Veda Pratama (Honda) se fue acercando paulatinamente a ellos, hasta contactar con el cuarteto de cabeza en la sexta vuelta, al igual que el hispano-argentino Valentín Perrone, que se pegó al rebufo de la moto del piloto asiático.

Poco a poco y con un ritmo firme, David Almansa fue estirando el grupo y solo Máximo Quiles fue capaz de aguantar tras el rebufo de la moto del piloto natural de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).

Por detrás, el interés lo puso Veda Pretama, vencedor en este trazado del circuito 'Chang International' en otras categorías, que tras alcanzar la cola del grupo de cabeza, fue superando uno por uno a todos sus rivales, Álvaro Carpe y Adrián Fernández, respectivamente, para intentar alcanzar al dúo de cabeza, que por entonces ya contaba con casi dos segundos de ventaja.

En el ecuador de la carrera, prevista a diecinueve vueltas, Almansa y Quiles tenían ya más de 2.2 segundos de ventaja sobre un cuarteto en el que se encontraban Veda Pratama, Álvaro Carpe, Adrián Fernández y Valentín Perrone y ya más atrás otro quinteto integrado por Marco Morelli (KTM), Brian Uriarte (KTM), Casey O'Gorman (Honda), David Muñoz (KTM) y Scott Ogden (KTM).

Al final de la undécima vuelta, en la curva doce, Máximo Quiles tomó la iniciativa y superó a David Almansa para liderar la carrera desde ese duodécimo giro, mientras que en el grupo perseguidor a Veda Pratama lo superaba Álvaro Carpe.

Pero una vuelta más tarde, en la curva uno, Máximo Quiles se iba muy largo y David Almansa aprovechaba el error para recuperar el liderato de la carrera, aunque los neumáticos comenzaban a dar síntomas de un rápido deterioro.

Almansa y Quiles aguantaron sus posiciones en el último tercio de carrera -con más de siete segundos de ventaja-, en el que el interés se centró en los constantes adelantamientos que protagonizaron los integrantes del cuarteto perseguidor: Adrián Fernández, Veda Pratama, Valentín Perrone y Álvaro Carpe.

Quiles consiguió pegarse nuevamente al rebufo de la moto de Almansa para buscar su oportunidad de adelantar, que fue en la última curva de la última vuelta, en la que en cierta medida le ganó la posición a su rival, pero éste no perdió los nervios y se emparejó por el interior con él para vencerlo por apenas tres milésimas de segundo.

A más de nueve segundos entró el hispano-argentino Valentín Perrone, en cabeza del grupo perseguidor en el que también estaban Álvaro Carpe, Veda Pratama y Adrián Fernández, con Brian Uriarte, Marco Morelli, Joel Esteban y David Muñoz completando las diez primeras posiciones.