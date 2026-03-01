Mariano García, campeón de España de 1.500 metros por primera vez

El atleta murciano Mariano García García logró en Valencia su primer título de campeón de España en pista cubierta en la distancia de 1.500 metros lisos. Además, ha certificado su presencia en el Campeonato del Mundo de Polonia que se disputará del 20 al 23 de marzo.

Después de haber ganado en temporadas anteriores el Nacional en 800, el de Cuevas de Reyllo se enfrentaba a un nuevo reto. Se presentó en Valencia con la mejor marca española del año y la mínima para el Mundial. En semifinales ya dominó su serie, y en la final, en una carrera táctica, se impuso con autoridad.

El murciano estuvo en todo momento en las primeras posiciones. Fue a partir de los 800 metros cuando se aceleró la marcha. El primero en lanzar la prueba fue Ekain Larrea, pero poco tardó ‘La Moto’ en arrancar para en el siguiente paso por meta ponerse al frente de los 1.500 metros. Ya nadie le bajó del liderato al pupilo de Gabi Lorente, que lanzó un ataque definitivo a 200 metros del final. Adrián Ben fue el único que pudo seguir su estela, pero sin poner en ningún momento en cuestión el triunfo final del fuentealamero con un tiempo de 3:43.81.

André Müller, bronce en lanzamiento de peso

Además, con un mejor lanzamiento de 18,34 metros, el atleta de San Javier André Müller logró la medalla de bronce en lanzamiento de peso. Después de dos podios al aire libre, el murciano subió por primera vez al podio en un campeonato en pista cubierta.