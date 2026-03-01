Mari Ángeles Macián, campeona del mundo de remo indoor

La joven cartagenera Mari Ángeles Macián se proclamó campeona del mundo de mundo de remo indoor en seco sobre máquina remoergómetro en la distancia de mil metros y subcampeona en cinco mil en la misma jornada. Macián, que está entrenada por Antonio Barbero Vega y Laura Salmerón Baños, logró, además, el oro en su categoría en 5.000, la reservada a las remeras de 19 y 20 años de edad. La deportista, que pertenece al equipo nacional que está preparando su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la modalidad beach sprint, que se estrenará en el programa, realizó su competición en el Pabellón de Cabezo Beaza de Cartagena en medio de una gran expectación.

Macián, que pertenece al Real Club de Regatas de Cartagena, se convirtió en la primera española que gana una medalla en un Mundial de Remo Indoor en 5.000 metros, confirmando así su candidatura para estar en los Juegos. Además, el pasado mes de noviembre logró su primera medalla mundialista senior en beach sprint con el equipo español cuádruple mixto. En su palmarés también tiene un título nacional senior y tres medallas en remo indoor.

Macián, que nació el 7 de diciembre de 2006 -aún tiene 19 años de edad- y que estudia Derecho Bilingüe en la Universidad de Murcia, está becada por la Federación Española por ser una de las más firmes apuestas para Los Ángeles 2028.