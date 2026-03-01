El Lorca Deportiva muestra su peor cara en la segunda parte

La salvación matemática del Lorca Deportiva tendrá que esperar. Salió mal parado del estadio Francisco de la Hera, donde perdió 3-0 ante el Extremadura. En los primeros cinco minutos del segundo tiempo, el Extremadura dejó sentenciado el partido con dos goles además del anotado en el primero. Pésimo y extraño partido del equipo lorquinista, cuyos goles encajados son impropios de un equipo que, por sus números, puede aspirar al playoff de ascenso. Este resultado le ha sacado de esos lugares de privilegio. La primera parte fue bastante aseada pese al tanto encajado, pero lo que ocurrió tras el descanso tendrá que ser analizado por el técnico, Sebas López. Ahora tendrá dos partidos consecutivos como local, ante el Xerez Deportivo, el próximo domingo a las seis, y siete días después ante el Estepona, para resarcirse.

En un césped exprimerdivisonista en buenas condiciones se enfrentaban dos equipos recién ascendidos, pero colocados en una situación inmejorable para intentar otra hombrada. Los locales afrontaban este partido con tres puntos menos que los visitantes, quienes llegaban tras cinco partidos sin perder. El Lorca Deportiva vistió una equipación inédita con camiseta amarilla, pantalón y medias blancas. El primer objetivo era no perder y el segundo, superar al Extremadura en el golaveraje particular tras el empate, 0-0, de la primera vuelta. Ni mucho más lejos de la realidad.

El técnico lorquinista, Sebas López, puso en liza un once que los aficionados se lo saben de memoria. Soler Arbol se ha consolidado en la meta. Escobar y el bullense Morros son los laterales con el capitán Sergi Monteverde y Fromsa en el centro de la defensa. Por delante, Dani García y Willy. Juanma Acevedo por la derecha, el de Albudeite, Alex Peque en la izquierda, Adri Heredia de enganche y Naranjo, con seis goles, pero tres partidos sin mojar, en punta. Cuatro jugadores menores de veintitrés años, en el once. Nada más sacar de centro fue el Lorca Deportiva quien avisó. Juanma Acevedo sacó un buen disparo, pero el balón lamió el poste. La réplica llegó dos minutos después. Internada por izquierda de Luis Nicolás, centró pasado y allí llegó forzado pero libre de marca, Maikel, cuyo remate salió alto.

El Lorca Deportiva se adueñó del partido. Empezó a tener el balón y llegó en varias ocasiones a la meta de Robador. En el minuto veintitrés, el meta visitante detuvo un buen disparo de Naranjo. Los visitantes tuvieron una falta peligrosa y un par de córners que inquietaron la meta de Robador. Pero el buen juego, si no hay goles, no te garantiza nada, ya que el Extremadura fue quien se adelantó en el marcador pasada la media hora. No estuvo fina la defensa lorquinista; Zarfino metió un buen pase para Marco Manchón escorado en la izquierda y este batió a Fran Arbol. No estaba ganando el mejor equipo sobre el campo, pero la calidad de los de Almendralejo les permitió ir por delante en el marcador. Los extremeños tienen nueve goles más que los lorquinistas, que después fueron once. Por algo es. Ese gol le sentó muy mal al Lorca Deportiva, ya que estuvo unos minutos bastante noqueado, aunque el Extremadura no lo aprovechó. No hubo nada reseñable hasta el descanso, donde se llegó con ventaja de los locales, aunque la misma no era sinónimo de mejor juego que el rival. Estos tuvieron más el balón, se acercaron con asiduidad a la meta rival, pero sin acierto.

Los lorquinistas salieron muy mal al campo en el inicio del segundo tiempo. Valga como muestra que, en la primera acción de la reanudación, el Extremadura marcó el segundo. Centro de Dieguito, rechazó en corto Fran Arbol y otra vez Marco Manchón, que solo tuvo que empujar al fondo de la red. El Lorca Deportiva estaba desconocido. Se puso el disfraz de sus peores momentos de la temporada. Los jugadores estaban desconcertados. No parecían los mismos y encajaron el tercero antes del minuto cinco del segundo tiempo. Zarfino centró al segundo palo y allí Diego Díaz, solo, marcó a placer. Los aficionados lorquinistas se preguntaban si los defensores del Lorca Deportiva se habían quedado en el vestuario, ya que lo que estaba ocurriendo en el campo no era normal.

Así lo vio también el técnico aguileño, quien poco después señaló a Morros, Juanma Acevedo y Dani García, a los que retiró del campo de una tacada. También quitó a Escobar por Carrasco. Los laterales del conjunto lorquinista, de pena en la mañana de ayer. En el minuto setenta, Fran Arbol evitó el cuarto tras remate de Diego Díaz. El juego entró en una fase anodina. Los locales dominaban, pero no querían hacer más sangre, mientras que los cambios introducidos por Sebas López no aportaron mucho. El lorquino Juan Hernández, quien en este partido tuvo más minutos, pudo acortar distancias. Centro desde la izquierda, Kiko y el zurdazo de Juan Hernández lo repelió Robador. Nada más reseñable de un partido con dos partes bien distintas, pero con goles, los marcados por los de casa, facilones.