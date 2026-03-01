El Hozono Jairis vuelve a sacar cruz

Como quien promete que esta vez sí será distinto y acaba repitiendo el mismo error, el Hozono Global Jairis volvió a tropezar en un final apretado. En Magariños, cuando por fin parecía dispuesto a pasar página, la moneda giró en el aire… y cayó cruz. La suspensión de Berkani, tras una defensa mal cerrada, dejó a las murcianas con esa punzada de arrepentimiento que acompaña a las oportunidades que no se abrazan a tiempo.

Lo más destacable fue el desenlace, cruel y milimétrico. A falta de 15 segundos, Txell Alarcón forzó una falta desde el triple y convirtió los lanzamientos que colocaban el 68-69. Era la primera vez que Jairis mandaba en toda la noche, un liderazgo tardío, como esa declaración que llega cuando la historia ya se está escapando. Pero la defensa que había sostenido el pulso en la segunda parte hizo aguas en la última posesión. Estudiantes aclaró para Garrick, suspensión en el aire y sangre fría. La victoria se quedó en casa y Jairis volvió a mirar con melancolía al suelo.

Desde el salto inicial, el partido tuvo aroma de relación desgastada. Las colegiales salieron más firmes, más convencidas, como quien ha decidido seguir adelante tras un inicio de curso irregular. Cinco victorias consecutivas avalaban su flecha ascendente. Jairis, en cambio, parecía arrastrar la culpa de la derrota ante Estepona y la losa emocional de las últimas semanas. Solo Alarcón y Berstch encontraban algo de luz en un equipo bloqueado. El 23-17 del primer cuarto reflejaba esa diferencia de ánimo.

El segundo acto profundizó en la herida. Estudiantes dominó la pintura con autoridad y encontró petróleo en cada acción. Un triplazo de Berkani elevó la máxima al +12 (34-22) y el choque amenazaba con romperse sin remedio. Ayuso no aparecía, Ekh tenía el punto de mira torcido y Mané no sumaba. Canut pidió tiempo muerto para evitar que la historia se escapara definitivamente. Hubo reacción, más por orgullo que por brillantez. La pareja Alarcón-Gil sostuvo el tipo y redujo daños, pero al descanso el 36-29 era una cuesta empinada.

Tras el intermedio llegó la rebeldía. Un 0-7 de salida empató el duelo a 36 y devolvió la esperanza, como quien decide luchar por lo que aún late. Sin embargo, cada acercamiento murciano encontraba respuesta inmediata. Dos triples consecutivos de las locales devolvieron la incertidumbre. El marcador vivía en un tira y afloja constante, una moneda suspendida en el aire que nunca terminaba de caer del lado visitante. Ayuso despertó a tiempo para evitar el desgarro en el tercer cuarto (50-47).

En el último periodo, Estudiantes amagó con sentenciar (60-52 a cinco minutos), pero Jairis, a base de defensa y carácter, regresó al partido. Prieto y Ayuso empujaron hasta el empate a 64. El final olía a destino caprichoso.

Alarcón, valiente, adelantó a las suyas desde la personal, ese tres de tres en la falta cometida sobre la catalana era oro. Parecía el momento de cerrar la herida. Pero faltó el último gesto, el que convierte la intención en realidad. Berkani no perdonó y Magariños dictó sentencia. Otra cruz. Otro capítulo que obliga a aprender antes de poder, por fin, eliminar dudas.