Inesperado duelo en la parte alta para el FC Cartagena contra el líder

El Fútbol Club Cartagena cierra hoy (16.00 horas, Teledeporte, Movistar, LaLiga+ y TV FootballClub) una intensa semana con su tercer partido en ocho días. Se enfrenta al líder del grupo 2 de Primera RFEF, el Sabadell, que ya no está tan lejos en cuanto a puntuación gracias a la buena racha del cuadro albinegro, la mejor de la liga, y a los recientes tropiezos de los catalanes. El equipo de Íñigo Vélez llega en plena racha, con tres victorias consecutivas, mientras que el cuadro arlequinado llega tras vencer por primera vez tras un mes sin hacerlo. Es un duelo directo en la zona alta que puede cambiar drásticamente las opciones del Cartagena esta temporada.

Muy pocos ponían hace una semana al FC Cartagena donde está ahora. En quinta posición, con 37 puntos y a nueve del liderato. Ese lugar se lo ha ganado el conjunto portuario después de vencer al Marbella (2-1) en casa con el interino Raúl Guillén en el banquillo; al Real Murcia (1-2) en Nueva Condomina con el debut de Íñigo Vélez; y al colista Sevilla Atlético (1-0) de vuelta en casa para recuperar el partido aplazado de principios de febrero.

Este último partido, saldado con victoria por la mínima en un partido más complicado que lo que definía el papel, es el que puede acabar teniendo un impacto negativo en el equipo albinegro. Los cartageneros llevan en las piernas los minutos de un encuentro intersemanal que no ha disputado su rival. Por ello, la gestión del cansancio y el ritmo del partido será clave para vencer al Sabadell.

Pasa el Cartagena del colista al líder en apenas cuatro días. Un líder que ve peligrar su posición debido a la mala racha que ha encajado desde finales de enero. De sus últimos cinco partidos, el Sabadell sólo ha ganado el último, al Sanluqueño (2-0). Antes, empató a cero con el Alcorcón; a dos con el Torremolinos -ambos en casa-; y perdió frente al Eldense (2-1); y contra el Ibiza (2-0) en sus dos salidas seguidas mostrando dudas en sus partidos como visitante.

Sigue en lo alto de la tabla el equipo de Ferran Costa, que no fue capaz de ganar al Cartagena en la primera vuelta (0-0) en aquel partido que se jugó en dos actos debido a la fuerte tormenta que afectó al terreno de juego. Con 46 puntos, aventaja en tres al Atlético Madrileño, en cinco al Europa y al Eldense y en nueve al Cartagena, que cierra las posiciones de play off empatado con el sexto, el Teruel.

El nuevo entrenador albinegro, Íñigo Vélez, ha entrado con buen pie en el Cartagena. Además de los resultados, el equipo sabe a lo que juega, tiene «orden» y una «estructura» clara, que era la premisa principal del vasco. El preparador ha definido un once titular reconocible con Lucho; Perejón, Serrano, Baz, Nil Jiménez o Nacho; Jean Jules, Luismi, De Blasis; Rahmani, Chatiliez o Kevin Sánchez y Ortuño o Chiki. Con eso jugará hoy, teniendo en cuenta posibles molestias o cansancio.

No tendrá que mirar tanto ese aspecto Ferran Costa, con un grupo mucho más descansado, y podrá sacar su once más reconocible con Fuoli en portería; Ripoll, Carlos Garcia Bonaldo y Priego en defensa; Rubén Martínez, Aguilar, Liameed y Moreno en el centro del campo; con Coscia y Escudero arriba.

Inesperado duelo en la zona alta para un FC Cartagena que rozó el descenso hace dos semanas. Tiene la posibilidad de ponerse a seis puntos del liderato arrebatando los tres al Sabadell. Todo se decide a partir de las 16.00 horas de la tarde en un Cartagonova que espera mejorar la asistencia merced a sus buenos resultados y a que la afición ha recobrado la ilusión.