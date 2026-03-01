‘La Huella de Carolina’ invita a las inscritas en la Carrera de la Mujer a donar zapatillas deportivas para enviar a Gambia

‘La Huella de Carolina’ es una ONG que nació a raíz del fallecimiento, víctima de un cáncer, de una joven integrante el club de atletismo Vive San Javier que tenía 14 años de edad. El padre de Carolina, Roberto Ruiz, una persona implicada socialmente, decidió entonces, junto a un grupo de colaboradores, poner en marcha una asociación enfocada al ámbito de la salud y el deporte que tiene como primer proyecto llevar material de deporte y zapatillas a escuelas de atletismo de Gambia, un país del África Occidental donde los hombres cuentan con todos los medios para hacer deporte, pero no así las mujeres, que no disponen ni de zapatillas ni de ropa adecuada.

Carolina, la niña fallecida, en una prueba de atletismo / L.O.

Para poner su granito de arena en esa lucha que tienen las mujeres de Gambia, la organización de la Carrera de la Mujer de Murcia, al frente de la que está el diario La Opinión, va a colaborar con ‘La Huella de Carolina’. Todas las inscritas en la prueba, que agotó sus cinco mil dorsales en solo un mes, podrán donar zapatillas en buen estado durante la entrega de la bolsa de la corredora, que se celebrará en el Centro Comercial Thader el jueves 5 de marzo, de 17:00 a 21:00, y el viernes 6 y el sábado 7, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. ‘La Huella de Carolina’, que ya ha llevado a cabo esta acción en otras citas deportivas de la Región, enviará a Gambia todo el material para que las mujeres puedan hacer deporte.