El Hozono Jairis, a enmendar su derrota en casa ante un ‘Estu’ en racha

El Hozono Global Jairis, calibrando «el hambre» que tiene tras la inesperada derrota por 76-79 en la prórroga ante el CAB Estepona, visita hoy al Movistar Estudiantes (18:00, FEB TV) con la intención de ganar fuera lo perdido en casa y, con ello, seguir ocupando el cuarto puesto en la clasificación de la Liga Femenina Endesa.

El choque le llega al cuadro entrenado por Bernat Canut, que solo tiene la baja de Lou López-Sénéchal, presentando un bagaje de 14 victorias y ocho derrotas, un triunfo más de los que tiene el Avenida Salamanca, que es quinto. Por delante están el Casademont Zaragoza y el Spar Girona, ambas con un 19-3; y el Valencia Basket, con un 17-5.

El Estu, que es el noveno clasificado con nueve partidos ganados y 13 perdidos, está en un buen momento como lo acredita el hecho de que se impusiera en sus cuatro últimos compromisos, entre ellos el del pasado fin de semana por 84-102 en la cancha del Spar Gran Canaria. En el envite de la primera vuelta, celebrado el 19 de octubre en el Fausto Vicent dentro de la tercera fecha del campeonato, el Jairis se impuso al cuadro colegial por 69-58.

El equipo dirigido por Pablo Olmo cuenta con jugadoras nacionales de la talla de Irati Etxarri, Juana Camilión, Carla Osma y la base murciana Isa Latorre, canterana del Jairis. El bloque de internacionales está liderado por Frieda Bühner, una de las jugadoras más valoradas de la competición. La alemana está bien acompañada en el interior por Laura Erikstrup y Nneka Ezeigbo. En el exterior, completan el equipo las internacionales Lisa Berkani, Aleksandra Stanacev, Paige Crozon y Maddie Garrick.

«Es un equipo temible, potente y que estuvo compitiendo igualmente muy bien en la Eurocopa Femenina. Viene de lograr varias victorias consecutivas, jugando a gran nivel y recuperando a jugadoras de mucha calidad que quizás no se sentían cómodas en estas posiciones de casi descenso en las que estaban. Ahora, tras victorias y con la confianza renovada, subieron el nivel», comentó Canut.