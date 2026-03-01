Fundown, por la integración y la inserción en la Carrera de la Mujer del 8M

Por los pasillos de las distintas sedes de la Fundación de Síndrome de Down de la Región de Murcia, conocida como Fundown, se ven caras sonrientes e ilusionadas. Participar el próximo 8 de marzo en la Carrera de la Mujer de Murcia se ha convertido en un acontecimiento que se está viviendo intensidad en los días previos. Más de ciento veinte mujeres, entre las que habrá usuarias, profesionales y madres, se pondrán un dorsal, muchas de ellas por primera vez, el próximo domingo 8 de marzo.

Fundown, que es una organización sin ánimo de lucro que se fundó en 1994 que se dedica a mejorar la calidad de vida, autonomía y plena inclusión sociolaboral de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, tiene su propio club deportivo. Cuenta con un equipo de fútbol sala que participa en competiciones federadas. Y este año, con motivo de la Carrera de la Mujer, ha incorporado otra actividad, andar o correr, a su abanico de actividades deportivas con las que pretende promover la inclusión de la mujer en la sociedad. Porque para la mujer, la discapacidad implica una doble obstáculo: «La mujer con discapacidad muchas veces se encuentra con una doble barrera. Por ello, implicarse en esta carrera también es para que la mujer no solamente participe, sino para que también encuentre en el mismo un espacio de convivencia, de empoderamiento y de apoyo mutuo», explica Alicia Molina, directora técnica de una fundación que cuenta con unos 320 usuarios en la actualidad.

Un grupo de Fundown ya estuvo en 2025 en la prueba. Pero en esta ocasión la convocatoria ha tenido una respuesta masiva porque «que para nosotras es muy importante estar ese día en la carrera porque el 8 de marzo reivindica la igualdad, y desde la Fundación creemos firmemente en que la inserción, la inclusión real de las personas y de las mujeres con discapacidad intelectual, pasa por participar en la vida deportiva y en social de la ciudad de Murcia. El 8M queremos correr todas juntas para demostrar que podemos romper barreras», añade Molina.

La ilusión por participar en la carrera se refleja en el rostro de las usuarias protagonistas de la fotografía. «Estamos todas muy emocionadas. La energía es muy positiva y lo que queremos, sobre todo, es demostrar que la mujer con discapacidad es una ciudadana de pleno derecho con voz propia y con sueños que puede alcanzar. La respuesta masiva que ha tenido este año la convocatoria de la Carrera de la Mujer en Fundown es porque cada vez las mujeres estamos más implicadas con esa jornada y con los derechos de las mujeres, y nosotros también trabajamos mucho desde la fundación esa parte con nuestras usuarias», continúa diciendo la directora técnica de la fundación.

El deporte tiene un gran peso específico en los programas que desarrolla Fundown. «Tenemos un técnico que desarrolla actividades con los usuarios. El deporte tiene mucho en valor en la fundación y realmente no solamente en actividades que nosotros hacemos dentro, sino en otras de nuestro entorno que utilizamos porque las personas con discapacidad tienen que estar presentes en los recursos sociales comunitarios», dice Molina.

Cada día más personas con discapacidad se involucran en las actividades deportivas porque «se mira más por la salud. En nuestra fundación hay mucha concienciación y el deporte es una parte importante. De hecho, nuestros usuarios están participando más en sus entornos porque están concienciados en llevar una vida y alimentación saludable para luego tener una mayor calidad de vida», termina diciendo Molina.