Fallece José María Oleart, un entrenador leyenda del UCAM Murcia CB

José María Oleart, que acababa de cumplir 80 años de edad, ha fallecido en Badalona. Fue entrenador del UCAM Murcia CB, entonces CB Murcia, en dos etapas diferentes. Llegó a la ciudad en la campaña 1993-1994 para firmar una agónica permanencia del equipo en ACB en un play off con una remontada histórica contra el Fórum Valladolid. Y en la siguiente firmó la mejor campaña en la década de los noventa del club, que hasta la 2015-2016 fue la más brillante de la historia.

José María Oleart, sentado a la izquierda, en una imagen de la temporada 95-96 / L.O.

Oleart, como jugador, estuvo en el Joventut de Badalona, con el que ganó un título de liga, una Copa del Rey, en 1966, y cinco subcampeonatos. Se inició en el Círculo Católico, que fue el primer equipo al que entrenó en 1985. Trabajó como segundo entrenador de Manel Comas y entre 1990 y 1993 estuvo al frente del Grupo IFA Granollers. Tras acabar descendiendo el equipo murciano en la campaña 92-93 y salvarse en los despachos, Felipe Coello, entonces director deportivo del CB Murcia, lo contrató. La primera liga, la última del equipo en el pabellón Príncipe de Asturias, logró la salvación con una plantilla muy limitada, pero en la segunda, ya en el Palacio de los Deportes, con los fichajes de Johnny Rogers, Mike Anderson y Bobby Martin, junto a grupo de españoles con Maiol Cisteró, Xavi Sánchez, Edu Piñero, Ramón Moya y Quini García, el equipo se quedó a un paso de lograr la clasificación para los play off con 18 victorias en 38 partidos.

En el siguiente curso, el club jugó por primera vez la Copa del Rey al ser el anfitrión de la competición. Después de un inicio de liga ACB donde llegó a encadenar una racha de doce derrotas consecutivas, el club, presidido por Juan Valverde, mantuvo la confianza en el catalán. Llegó el fichaje de Duane Washington que lo cambió todo y el CB Murcia ganó en cuartos de final de la Copa al Unicaja Málaga (93-87) para después caer en semifinales contra el TDK Manresa (78-81). Pero en la campaña 96-97, después de quince jornadas de liga, en las que el equipo solo sumó un triunfo, fue destituido y reemplazado por Ricardo Hevia, quien no pudo evitar el descenso. En total, Oleart dirigió 124 partidos al equipo en la máxima categoría.

Años después, en la 2001-2002, con el equipo en LEB, regresó a Murcia para intentar el ascenso a ACB que no logró. Su etapa como entrenador la concluyó en 2005 en el Cornellá de LEB2. Desde entonces estuvo alejado de los banquillos, aunque nunca del baloncesto.