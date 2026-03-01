Consulta las previas de los partidos de Segunda Federación

La Minera va a por todas al Nuevo Colombino

Hay partidos que no necesitan presentación. Hay partidos que se anuncian solos por lo que hay en juego, por el escenario, por los colores que se enfrentan y por el momento en que llegan. El que aguarda hoy a la Deportiva Minera en el Nuevo Colombino es uno de esos. 12:00, televisado por Football Club, sol andaluz y el decano del fútbol español enfrente. No es cualquier cosa.

El conjunto de Checa viaja a Huelva con 41 puntos, empatado a puntos con el Recreativo y a solo cinco del líder Águilas FC, en una clasificación tan apretada que marea: apenas dos puntos separan a estos dos contendientes del sexto clasificado, el Xerez. En ese contexto, el choque no es solo un partido más del calendario. Es, posiblemente, el duelo más importante que ha afrontado la Deportiva Minera en este curso.

Los mineros llegan en un momento dulce. La victoria por la mínima ante el Xerez en la jornada anterior —un gol que valió tres puntos de oro— afianzó la confianza de un vestuario que ya no esconde sus ambiciones. Checa podrá alinear su once de gala sin contratiempos de última hora, lo que en sí mismo es ya una ventaja nada despreciable. En el centro del campo, Roberto Alarcón se ha asentado y conecta con Javi Vera. En ataque, Pitu, incendiario en banda izquierda y autor del tanto decisivo ante el Xerez, promete ser el dolor de cabeza de la zaga onubense, junto a las dos estrellas del equipo como son Omar Perdomo y Rubén Mesa.

La situación del rival juega, además, a favor del equipo cartagenero. El Recreativo llega tocado en el orgullo y con las piernas más cargadas tras su empate sin goles en El Rubial frente al propio Águilas. Un resultado que benefició a la Minera en la tabla y que añade presión a los de casa, obligados a ganar por tradición, por plantilla y por las expectativas depositadas en ellos desde que arrancó el campeonato.

Porque el Recreativo de Huelva no es un rival cualquiera. Es el club de fútbol más antiguo de España, una institución diseñada para estar arriba, para ascender, para ganar, y sobre todo, para estar en otra categoría. Puntuar allí tiene un sabor especial. Ganar, directamente, sería una declaración de intenciones que resonaría en toda la categoría.

El Yeclano Deportivo, a por su primer gran golpe lejos de La Constitución

El Yeclano Deportivo tiene ante el Xerez CD en su visita al Municipal de Chapín (18:00, televisado por Football Club) uno de los desafíos más complicados de la temporada, pero también e el escenario ideal para que los azulgranas demuestren que su crecimiento es real.

El conjunto de Iván Ruiz llega a Jerez con el ánimo reforzado por la victoria del domingo pasado ante la Unión Atlético, un 1-0 trabajado y sufrido que tiene mucho mérito precisamente por eso, por lo que costó, ya que estuvo la segunda parte completa con un hombre menos. Ese resultado abrió un colchón de cuatro puntos sobre el play-out y seis sobre el descenso directo que, sin ser definitivo, permite respirar con algo más de calma en una clasificación que sigue siendo un campo de minas. Con diez jornadas por delante, el margen es aún corto para bajar la guardia.

En Yecla no se engañan. El discurso es claro y honesto: el objetivo es la permanencia, y la pelea por el play-off, con seis puntos de distancia, ahora mismo, es una quimera que nadie en el vestuario se atreve a pronunciar en voz alta. Lo que sí puede pronunciarse, y con urgencia, es la necesidad de mejorar en campo contrario. Los números a domicilio son la gran asignatura pendiente del curso: solo ocho puntos en doce salidas frente a los 25 logrados en La Constitución. Una brecha alarmante que tarde o temprano pasa factura si no se corrige.

Chapín será, por tanto, mucho más que un partido de Liga. Será el termómetro que mida la verdadera consistencia de un equipo que quiere crecer, que lleva semanas construyendo algo sólido en casa pero que todavía no ha sabido —o podido— trasladar esa versión fuera de su feudo.

Enfrente estará un Xerez CD con sus propias urgencias. El conjunto jerezano, sexto en la tabla y con aspiraciones reales al play-off, no puede permitirse el lujo de ceder puntos ante un rival que, sobre el papel, está peleando por sobrevivir. Chapín aprieta, su equipo presiona y el ritmo que imponen en casa desestabiliza a cualquiera que llegue sin las ideas claras.

Iván Ruiz, sin embargo, no viaja a especular. La solidez defensiva que mostró su equipo ante la Unión Atlético y la capacidad de sufrir juntos cuando el partido lo exige son las mejores armas con las que cuenta el Yeclano para competir en este tipo de escenarios. Un punto sería un buen resultado dado el contexto. Tres, la confirmación de que este equipo ya ha dejado atrás sus miedos.

El Lorca juega «un partido de cuatro puntos» en Almendralejo

El Lorca Deportiva visita esta mañana (12:00 horas) al Extremadura, un duelo entre dos equipos, con los lorquinos quintos con tres puntos más que los de Almendralejo. El equipo local es el más goleador de la categoría junto a la Minera y el UCAM, con 34 tantos, ocho más que los blanquizules, que están en un buen momento de juego y resultados y se han colado en zona de play off. El técnico, Sebas López, no puede contar con los lesionados Soler y Arruabarrena. El once que salga al Francisco de la Hera será casi el mismo que ganó el pasado domingo al Antoniano. «Este partido va a servir de termómetro para nosotros. Somos dos equipos recién ascendidos con la diferencia de que el Extremadura ha gastado mucho dinero en jugadores importantes con la intención de ascender. Puede ser un partido de cuatro puntos en una jornada señalada, ya que hay muchos enfrentamientos directos», declaró.

El Águilas cierra una intensa semana en un estadio lleno

El Águilas FC visita hoy al Real Jaén con el reto de refrendar el liderato del grupo IV de Segunda RFEF en una cita donde se puede encontrar con un estadio lleno, ya que el club jienense ha invitado a la cita al fútbol base de la provincia (17:00). Adrián Hernández, técnico de los aguileños, calificó el choque como «el más complicado de los tres de esta semana», insistiendo en que «estamos haciendo cosas bastante bien, pero hay aspectos por mejorar, evidentemente». El preparador no podrá Antonio Sánchez, por lo que apunta que después de una semana con tres partidos, habrá modificaciones en la alineación. Salcedo, en la portería; Johan Terranova y Héctor Martínez son fijos en los laterales, al igual que Uri en el centro de la defensa, a quien puede acompañar José Más o Ebuka; Mario Abenza, Yasser y Adrí Pérez formarán en la medular, con Pipo y Javi Castedo en las bandas, quedando Boris Kuoassi en la delantera.

Noticias relacionadas

El UCAM tiene que volver a rectificar en casa un error fuera

El UCAM Murcia volvió a fallar la pasada semana en su intento por presionar al Águilas en la lucha por el liderato. La derrota en casa del Estepona le sitúa a cinco puntos de la primera plaza. Hoy vuelve a La Condomina para medirse al Melilla (12:00, Popular TV). La pelea por el ascenso se le está complicando al cuadro universitario, que cada semana que tiene la ocasión de alcanzar esa plaza acaba metiendo la pata. «Tuvimos un rival duro enfrente, que fue a por el partido desde el primer minuto. No podemos agarrarnos a eso, tenéis que seguir mirando hacia delante, porque ahora se nos van a echar encima», mencionó el técnico del UCAM Murcia, Germán Crespo. El cuadro universitario saltará al terreno de juego con Ackermann bajo palos; José Ruiz y Héctor en los laterales, junto a Javi Ramírez y Fer Román en el centro de la zaga; Urcelay y Pablo Hernández formarán doble pivote, junto a Iván en la mediapunta; Ale Marín y Pontones correrán las bandas, y Baldrich será el ariete.