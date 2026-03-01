El Club Triatlón Murcia Ailimpo triunfa en el Villa de Torre Pacheco

Marina Inglés y Álvaro Sánchez han sido los vencedores en la clásica prueba de la Liga regional de Duatlón Villa de Torre Pacheco. Disputada este domingo 1 de marzo, la XXX edición de esta carrera ha congregado a más de 300 participantes entre ambas categorías, femenina y masculina.

El Club Triatlón Murcia Alimpo se ha llevado todos los honores, ya que el ganador masculino, Álvaro Sánchez, y la vencedora femenina, Marina Inglés, pertenecen a este equipo. Sánchez se impuso en los últimos tramos de la carrera para cruzar la línea de meta a 8 segundos del segundo clasificado, Juan Miguel Gracia del CT Volvo Stihl. El atleta ganador firmó un tiempo de 54 minutos y 29 segundos. Miguel Franco, del CT Lorca, fue tercero.

En cuanto a la prueba femenina, Marina Inglés ha cruzado la meta con un tiempo de 1 hora, 2 minutos y 30 segundos por delante de Natalia Hidalgo, del Cidade de Lugo Fluvial. La tercera clasificada fue María Lucía Castañón, del Club Koryo Torr Pacheco.

Noticias relacionadas

La prueba tuvo también competición de menores, cuyos ganadores fueron Leyre Pintando, del Triatlón Guerrita Alcantarilla, y Sergio Navarro, del Club Triatlón Murcia Ailimpo en categoría alevín; Vega González y Pedro García, ambos del CT Lorca en infantil; Alba Martínez, del Club Triatlón Murcia Ailimpo, y Arturo García, del CT Águilas Primaflor en cadete; y María Zamora, del CT Lorca, y Hugo Martínez, del CT Albacere Res en juvenil.