Antonio Navarro y Mercedes Velasco ganan la Media Maratón de Cartagena

Con participación récord y triunfos del alicantino Antonio Navarro y la cartagenera Mercedes Velasco, se celebró la Media Maratón y 10K Ciudad de Cartagena 2026 Memorial Gregorio Lorente Rosas, con salida y meta en el Palacio de los Deportes bajo la organización el Ayuntamiento y el Club Triatlón Santa Ana Cartagena.

Navarro, que es monitor de atletismo en Hondón de las Nieves, se impuso con un registro de 1 hora, 11 minutos y 39 segundos después de mantener un intenso duelo con el lorquino del Puertas Lorca Mario Molina Salas (1h.11:52). El podio absoluto lo completó Eugenio Morales, del Fondistas de Alcantarilla, con 1h.13:23. En mujeres, el triunfo se quedó en casa de la mano de Mercedes Velasco, del Runtritón Cartagena, una ganadora de la Ruta de las Fortalezas que cruzó la meta con 1h.24:42. La segunda plaza fue para una atleta del mismo club, María de los Llanos García, con 1h.27:23, mientra que la tercera plaza fue para María Luis Ortín, del Nogalte Puerto Lumbreras (1h.28:20).

Campeones por categorías

Por categorías, en hombres, los mejores fueron Antonio Navarro (senior), Mario Molina (M40), Eugenio Morales (M45), Ángel Valero (M35), Juan Carlos Armento (M50), Braet Didier (M55), Wilson Gallegos (M60), Gonzalo Caldés (sub-23), Andrés Querol (sub-20), Eusebio Olivares (M65) y Adolfo Campos (M70); y en clave femenina, Mercedes Velasco (M40), María de los Llanos (M45), María Luisa Guillén (senior), Inmaculada Tonda (M50), Marina Orea (M35), Paula Sánchez (sub.23), Ángela Lidón (M55), Piedad Valero (M60), Hanne Salminen (M70) y Sandra Díaz (sub-20).

Iván Hernández e Irene Bermejo, en los 10K

Iván Hernández, atleta de Sangonera la Verde que pertenece al Atletismo Alhama, e Irene Hernández Bermejo fueron los campeones en la carrera de 10K que se disputó junto a la media maratón. Hernández cruzó la línea de meta con un tiempo de 30:35, con más de dos minutos de ventaja sobre Ginés Fernández, el PBF Endurance de Cehegín, que lo hizo en 32:43. La tercera posición fue para Fernando López, del Valdepeñas Athletics, con 32:49. En mujeres, Irene Hernández, con un tiempo de 35:31 que le hizo cruzar la meta en la decimoséptima posición de la general, superó a Isabel Pelegrín, del Rutritón, por solo dos segundos (35:33), completando el cajón María de Haro Barrios, del Bull Runners, con 37:42.

Por categorías, en hombres ganaron Iván Hernández (M35), Ginés Fernández (M40), Fernando López (senior), Francisco Molina (M50), Manuel Lozano (M60), Pedro Serrano (sub-23) y Manuel López (M70); y en mujeres, Irene Hernández (senior), Isabel Pelegrín (M35), Inma Pérez (M40), Mar Gómez Nicolás (M50), Manuela Domene (M60), Marta Rosique (sub-23) y María del Carmen Granados (M70).

También se disputaron carreras para menores con victorias para Andrés Casales (sub.18), Jorge Alcaraz y Andrea Patiño (sub-16), Nicolás Aniorte y Annais Loana Stoica (sub-14), Paco Morales Domenech y Carlota Alcaraz (sub-12), y Javier Sánchez Manrubia y Daniela Moreno (sub-10).