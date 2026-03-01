Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ana Carrasco, una campeona del mundo en la Carrera de la Mujer de Murcia

La piloto de motociclismo será la encargada de dar la salida a las cinco mil participantes en la undécima edición de la prueba

Ana Carrasco

Ana Carrasco / Efe

Dioni García

Dioni García

Ana Carrasco Gabarrón (Cehegín, 10 de marzo de 1997) es una de las mujeres que han roto barreras en el mundo del deporte a nivel mundial. Es un ejemplo de superación con dos títulos mundiales en su historial. En 2018 se convirtió en la primera mujer en ganar un Campeonato del Mundo de motociclismo compitiendo contra hombres. Fue en Supersport 300 y hasta ese momento ninguna mujer había logrado ese hito. Posteriormente, en 2024 ganó la primera edición del Campeonato del Mundo Femenino, un éxito que le valió para fichar por Honda Francia, escudería con la que competirá en 2026 por segunda vez en Supersport, la antesala del Mundial de Superbikes. Carrasco también estuvo durante varias temporadas en el Mundial de Moto3, donde debutó en 2013 y continuó hasta 2015, para después, en 2022 y 2023, volver a tener una experiencia en una competición donde ha disputado 81 carreras en su vida deportiva.

La ceheginera será la invitada de honor de la undécima edición de la Carrera de la Mujer de Murcia que se celebrará el próximo 8 de marzo, una jornada que compartirá con las cinco mil participantes. Asimismo, será la encargada en esta ocasión de dar la salida a las diez de la mañana desde la Convalecencia, en la Plaza de la Cruz Roja.

