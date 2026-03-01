El Águilas FC cae de manera estrepitosa ante el Real Jaén

Varapalo el que recibió el Águilas FC en su visita al Real Jaén, que mantiene el liderato, pero muy apretado, quedando con una mínima ventaja de dos puntos frente al Recreativo de Huelva y el UCAM Murcia. No encontró el ritmo de partido los costeros, a pesar de encajar un gol muy tempranero, producto posiblemente de lo encharcado que estaba el terreno de juego. Pero cada vez que llegaban los locales a la portería de Salcedo, transformaba las jugadas en ataque en gol. Incluso para males mayores, cuando Chris Martínez recortó diferencias de penalti, los de Jaén volvieron a tomar ventaja. No encontró cómo entrar en el partido los de Adrián Hernández, ni con los cambios que realizó tras el descanso, con la entrada de Boris Kouassi, Yasser y Pipo. Se acercaron más al área local, sin encontrar la fórmula de crear peligro.

Corría el balón raso y el césped salpicaba agua; pisaban los jugadores y el césped salpicaba agua. Fue a despejar José Más y resbalaba, dejando el esférico al local Ñito González, que encaraba a Salcedo para batirlo por bajo. Solo habían pasado siete minutos y el partido se ponía cuesta arriba, aunque más se pronunciaba la cuesta a la media hora. Tras una pérdida de balón en la banda izquierda, Curro conducía para servir entre líneas a Mario Martos, que batía a Salcedo en el segundo lanzamiento a puerta de los locales.

Ficha técnica Real Jaén: Rabanillo, Curro Burgos (Bernardo 66), Pelayo (Carrillo, 66), Mauro, David Serrano, Caballero, Álvarez, Moha, Ñito González, Mario Martos (Brene, 79), Silverio (Agus Alonso, 73). Águilas FC: Salcedo, Johan Terranova, José Más, Ebuka, Héctor Martínez (Pipo, 46), Mario Abenza, Adri Pérez (Espinosa, 60), Aitor (Yasser, 46), Javi Pedrosa, Javi Castedo (Boris Kouassi, 46), Chris Martínez (Kevin Manzano, 68). Goles: 1-0. Min. 9: Ñito González. 2-0. Min. 33: Martos. 2-1. Min. 39: Chris Martínez. 3-1. Min. 41: Antonio Caballero. Árbitro: Roberto Carralero (c. madrileño). Amarillas a los locales Pelayo, Álvarez, Alonso; y a los visitantes Johan Terranova, Adri Pérez. Campo: Estadio La Victoria, con unos 7.000 aficionados en las gradas.

Los costeros, a pesar de tener el balón, no llegaban al área local; tan solo Chris Martínez lanzaba en el área pequeña; desvió un defensor y despejó por encima del larguero. Chris Martínez, tras controlar el balón en el área, es derribado, señalando el colegiado penalti, que transforma en gol el propio ariete, recortando unas diferencias. Duró un suspiro, puesto que en la siguiente jugada, en una falta lateral, la remataba Caballero libre de marca a gol, volviendo a poner distancia en el marcador.

Antes del descanso, de nuevo Chris Martínez lograba un centro paralelo a la portería al que no llegó Javi Pedrosa por muy poco.

En el comienzo del segundo periodo, los costeros eran más incisivos, pero sin crear ocasiones, mientras que los locales en salidas en rápidos contragolpes sí lograban crear ocasiones. Silverio envía fuera solo con Salcedo y Caballero desde lejos lanzaba fuera.

A los 15 minutos, Javi Pedrosa logra centrar, para que Chris Martínez remate de cabeza ajustado al larguero. Los costeros buscaban el gol, pero ni Chris Martínez, ni Boris, ni Javi Pedrosa dentro del área encontraban con claridad el balón para buscar la portería. Con mucha lucha en la medular, pero apenas pequeñas pinceladas en ataque, como la que buscó Yasser desde fuera del área. Un partido con el que termina una larga semana y que vuelve a poner el campeonato muy interesante para el tramo final de liga.