Pedro Acosta inicia el año logrando su primera victoria en MotoGP

El murciano Pedro Acosta ha roto su techo de cristal. En el arranque de su tercera temporada en MotoGP, ha conquistado la carrera al sprint del Gran Premio de Tailandia tras un apasionante duelo hasta la última curva con Marc Márquez. En su duodécimo podio en la cita de un sábado de carreras, el Tiburón de Mazarrón por fin ha logrado ese puesto que tanto se le ha resistido. Y lo ha hecho en una prueba a trece vueltas con un final extraño. En la anterior, la duodécima, Acosta y Márquez, quienes el año próximo serán compañeros en el equipo Lenovo Ducati, se han tocado. El murciano le había metido la rueda al campeón del mundo, pero éste ha recuperado la posición en una maniobra en la que el de KTM se ha tenido que abrir e irse fuera de la pista. La acción ha sido investigada por los comisarios, que han determinado que el catalán tenía que ceder una posición. Y lo ha hecho justo en la curva 12, la misma donde antes ya le había metido hasta en cuatro ocasiones la rueda el murciano, quien ha cruzado la meata en la primera posición aunque sin entender en ese momento qué había ocurrido.

Pedro Acosta, en el primer día de entrenamientos de MotoGP en Tailandia / RUNGROJ YONGRIT/Efe

Primer líder del Mundial

Acosta, por tanto, se convierte en el primer líder de un Mundial 2026 que se ha iniciado con espectáculo. Partiendo desde la sexta plaza, el de Mazarrón realizó una buena salida. Marco Bezzecchi, autor de la pole, fue el más rápido en una salida accidentada, donde Álex Márquez sufrió una salida de pista que le descartó para la victoria. En la tercera vuelta, con Acosta rodando en la tercera plaza, el italiano se ha caído. En ese momento ha comenzado el duelo Acosta-Márquez, es decir, entre un joven que quiere se campeón del mundo y otro que lleva ya siete. Hasta en cuatro ocasiones, en la curva 12, la última antes de la recta de meta, el murciano ha adelantado a Márquez. Y en todas las situación fue idéntica porque el catalán le devolvía el adelantamiento. Al final, en la última, cuando el mazarronero lo iba a intentar de nuevo, Márquez le dejó abierta la puerta por esa sanción de dirección de carrera.