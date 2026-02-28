Atletismo
Mariano García, a la final de 1.500 del Nacional en pista
El atleta de Cuevas de Reyllo ha logrado la clasificación venciendo en su serie
Mariano García García cumplió en las semifinales de los 1.500 metros lisos del Campeonato de España en pista cubierta, que se celebra en Valencia, consiguiendo la clasificación para la final del domingo ganando su serie, la segunda y más lenta de las tres disputadas, con un registro de 3:59.15. En una carrera táctica donde el atleta de Fuente Álamo reservo fuerzas de cara a la lucha por las medallas, el murciano superó a Eric Guzmán, Aitor García Calvo y Jorge David Torre, que también lograron la clasificación.
En la final del domingo, donde el de Cuevas de Reyllo es el favorito después de lograr la mejor marca de la temporada española en un meeting en Karlshure, también tendrá como rivales a Ignacio Fontes, Adrián Ben, Pedro Viciosa, Gonzalo Parra, Rubén Egea, Javier Mirón, Carlos Sáez y Ekain Larrea. En juego estará una de las plazas para el Campeonato del Mundo que se disputará en Polonia.
Lozoya y Sergio López, a semifinales
Asimismo, en la jornada matinal en Valencia, dos velocistas de la Región han logrado el pase a las semifinales de 60 metros lisos. El lorquino Pablo Lozoya, cuarto en su serie, ha logrado un tiempo de 6.82, mientras que Sergio López Barranco ha sido tercero con 6.79. Esta tarde disputarán la siguiente ronda y por la noche está prevista la final.
