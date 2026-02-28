La marcha de Dani García deja al UCAM Murcia sin margen de cupos

Si el UCAM Murcia CB ha aprovechado las últimas temporadas el parón de febrero para incorporar alguna cara nueva a su plantilla, esta vez ha sufrido el efecto contrario. O al menos de momento. Porque el conjunto universitario contará con un efectivo menos en su róster para el tramo final del curso tras la cesión del base Dani García al Hiopos Lleida por lo que resta de temporada.

El complicado rol que estaba asumiendo el catalán esta campaña, al ser una pieza importante en la rotación en los partidos de la FIBA Europe Cup, pero sin llegar a sumar un solo minuto en la Liga Endesa, ha provocado este movimiento para no ver cortada su progresión. A sus 28 años, el base contará ahora con mayor protagonismo en la máxima competición llevando las riendas de un equipo que se encuentra instalado en la zona media de la tabla, con un balance de 8 triunfos y 12 derrotas.

Un movimiento que podría tener un segundo capítulo este mismo verano. Y es que cuando el UCAM Murcia firmó a Dani García lo hizo por dos temporadas más una opcional, según publicó el club con el anuncio de su fichaje, por lo que su vinculación en Murcia hasta 2027 podría depender de lo que ocurra durante su estancia en Lleida de cara a la próxima temporada.

Dani García, del UCAM Murcia, frente al Rostock en la FIBA Europe Cup. / Juan Carlos Caval

La marcha del base, que había firmado 5,2 puntos, 3,4 asistencias y 6,7 de valoración de media por encuentro en la FIBA Europe Cup, supone que el UCAM Murcia cuente con menos margen de maniobra en sus convocatorias debido a su condición de cupo de formación. Y es que mientras que en la Liga Endesa son cuatro los jugadores que deben incluirse de estas características federativas, en la competición europea, en cambio, esta cifra se eleva hasta los cinco.

Los pívots Moussa Diagne y Emanuel Cate, y los aleros Will Falk y Sander Raieste son los habituales en la lista para la ACB. Mientras que el ala-pívot Rubén López de la Torre y Dani García solían entrar en la FIBA Europe Cup. Sin embargo, a partir de ahora, ante la salida del base, tan solo el interior madrileño lo hará en una competición en la que el próximo 11 de marzo el UCAM se medirá al Pallacanestro Reggiana italiano del exuniversitario Troy Caupain en los cuartos de final.

Así pues, de cara a las eliminatorias, en vez de que dos jugadores se quedasen fuera de la lista, como venía siendo habitual, deberá ser uno para que su lugar sea ocupado por López de la Torre. Aunque, en este caso, ni Diagne, Cate, Falk ni Raieste podrán ser los descartes. En caso de lesión de alguno de ellos, el técnico Sito Alonso deberá tirar del U-22 para completar la convocatoria.

A todo esto hay que añadir que el UCAM Murcia contará a partir de ahora con una ficha extracomunitaria libre, tras la participación ayer del base David DeJulius en las Ventanas FIBA con Eslovaquia, por lo que eso le permitirá abrir su abanico de posibilidades durante el mercado de aquí al final de temporada por si quiere reforzar su plantilla o surge algún contratiempo.