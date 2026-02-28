Julián Álvarez evita el tropiezo del Atlético en Oviedo

El Atlético de Madrid, que no fue superior a un Real Oviedo que gozó de las ocasiones más claras del partido, se llevó el triunfo del Carlos Tartiere en el descuento gracias a un gol de Julián Álvarez.

Siete cambios introdujo Simeone en su Atlético de Madrid con respecto al partido de Champions ante el Brujas: Nahuel Molina, Giménez, Le Normand, Julio Díaz, Mendoza, Almada y Lookman; en el Oviedo, mientras, Dani Calvo en la defensa era la única novedad de los azules.

El partido fue de ritmo bajo desde el principio y Fede Viñas, delantero uruguayo del Real Oviedo, era el único que agitaba la coctelera, primero poniendo en aprietos a Oblak cuando el portero colchonero tenía el balón y después teniendo la primera gran ocasión de la noche que desbarató el guardameta esloveno.

El Atlético no encontraba la forma de hacer daño, Almada, Mendoza y Baena no aparecían entre líneas y los balones largos a Sorloth eran el único recurso de los de Diego Pablo Simeone para acercarse al área de Aarón Escandell.

En la recta final del primer tiempo el Real Oviedo fue a más y gozó de las ocasiones más claras del partido: un cabezazo de Ilyas Chaira que Oblak desvió a córner y un disparo de Reina desde dentro del área que desbarató otra vez de forma magistral el portero del Atlético de Madrid.

El segundo tiempo comenzó con la entrada de Julián Álvarez por un Lookman que pasó inadvertido por el Carlos Tartiere, aunque Fede Viñas seguía siendo el gran nombre del partido y un disparo lejano que se fue por encima del larguero se convertía en la primera gran acción tras el descanso.

Minuto 61 y triple cambio de Simeone en busca de la victoria, dando entrada a Griezmann, Koke y Giuliano por Sorloth, Mendoza y Cardoso; los protagonistas de dicho cambio no tardaron en entrar en juego y, aunque no había ocasiones de momento, el partido ya adquiría más color rojiblanco.

El Oviedo logró disipar esa amenaza del Atlético de Madrid y Almada apostó por Colombatto, Ilic y Thiago Fernández, y precisamente el mediapunta serbio asistió a Fede Viñas en el sector izquierdo del área y el uruguayo se volvió a encontrar con un inmenso Jan Oblak.

Con Santi Cazorla sobre el campo las mejores ocasiones seguían siendo para el Real Oviedo, con Ilic y Thiago Fernández no definiendo bien dos buenas transiciones, aunque tras un gran pase de Griezmann fue Baena el que logró marcar, siendo anulado el gol por claro fuera de juego.

Y después de todo lo que había parado Oblak, el Atlético de Madrid encontró el triunfo en la última jugada del partido, con un disparo seco de Julián Álvarez dentro del área tras una jugada larga; victoria poco lustrosa de los colchoneros que hunde más si cabe en el descenso al Real Oviedo.