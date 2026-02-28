El Jimbee vuelve por sus fueros con una goleada de autoridad

El Jimbee Cartagena recuperó la mejor versión de sí mismo en el Palacio de los Deportes de Cartagena con una victoria contundente ante el Jaén Paraíso (5-2) que, aunque no estuvo exenta de momentos de tensión, terminó siendo un triunfo merecido y necesario para el conjunto dirigido por Duda. Una tarde en la que los fantasmas que habían sobrevolado al equipo en las últimas jornadas ligueras quedaron definitivamente espantados.

El guion del encuentro comenzó de la peor manera posible para los intereses locales. El cuadro jienense se adelantó en el marcador en el minuto 6 mediante Eloy Rojas, que culminó una buena transición del conjunto andaluz para hacer el 0-1 y devolver al ambiente del pabellón cartagenero esa inquietud que ha acompañado al Jimbee en las últimas jornadas.

Sin embargo, la respuesta cartagenera llegó en forma de obra de arte. Waltinho, en el minuto 10, ejecutó un remate acrobático de tijera en el aire tras un córner y un balón que no encontraba rematador para batir al portero visitante y restablecer la igualdad. Un tanto espectacular que insufló energía al equipo y a la afición. Con el 1-1 en el marcador se llegó al descanso, aunque lo cierto es que el Jimbee mereció marcharse al entretiempo con una renta más favorable, ya que dispuso de varias ocasiones claras que no fue capaz de transformar en gol.

El inicio de la segunda mitad trajo consigo otro mazazo para los cartageneros. Power resolvió con una jugada personal de gran factura: recogió el balón en su propio campo, avanzó superando a un rival y con un disparo ajustado hizo el 1-2, poniendo de nuevo al Jimbee con el marcador en contra y al borde del precipicio anímico.

Mellado felicita a Waltinho por su golazo

Pero esta vez el equipo de Duda no se vino abajo. La reacción fue inmediata. En el minuto 26, Darío Gil, con una asistencia que partió desde las botas de Juninho y un preciso remate cruzado, volvió a poner las tablas en el electrónico para hacer el 2-2. El partido quedaba abierto y todo dependería de lo que ocurriera en el tramo decisivo.

Y en ese tramo final, el Jimbee Cartagena demostró ser un equipo de carácter. En el minuto 37, Fran Cortés, especialista desde el punto de doble penalti, no perdonó y anotó para hacer el 3-2 y dar por primera vez en la noche ventaja al conjunto local. Cabe recordar que en los compases finales del primer tiempo había tenido una oportunidad similar que no pudo aprovechar Motta. Esta vez, su compañero, no falló.

Ya en el último minuto de partido, con el Jaén Paraíso Interior volcado al ataque con cinco jugadores sobre la pista, el Jimbee sorprendió en dos ocasiones al conjunto andaluz al contragolpe. En ambas acciones, Gon Castejón fue el encargado de firmar los dos últimos tantos de la noche para certificar el definitivo 5-2 y transformar lo que pudo ser un sufrido triunfo en una goleada de resonancia.

Una victoria que llega en el momento más oportuno, que deja tres puntos de oro en el casillero del Jimbee Cartagena y que, sobre todo, devuelve la sonrisa y la confianza a un vestuario que necesitaba verse reflejado en su mejor cara. Ahora toca centrarse en la Champions.