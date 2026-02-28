El Jimbee no puede permitirse otro tropiezo

El regreso desde Almaty no fue un simple viaje de vuelta. Para el Jimbee Cartagena, las horas de vuelo desde Kazajistán tras el 1-2 ante el Kairat Almaty en la ida de la UEFA Futsal Champions League supusieron, sobre todo, un ejercicio de concentración: guardar el chip europeo en el bolsillo y abrazar de golpe las urgencias de la Liga. La expedición regresó con una ventaja en el bolsillo y la Final Four continental al alcance de la mano, pero el calendario no espera. Este mediodía toca trabajar en casa.

A las 13:00 horas, con Teledeporte como escaparate nacional, el Palacio de los Deportes acoge un partido que va mucho más allá de los tres puntos en juego. El Jaén Paraíso Interior llega a la ciudad trimilenaria como rival directo, con un punto de ventaja en la tabla —29 frente a 28— y con la intención de hundir un poco más al equipo cartagenero en su peor racha del curso. Tres derrotas consecutivas en Liga han provocado cierta preocupación en el club y han abierto una grieta incómoda en la clasificación justo cuando el campeonato empieza a apretarse.

Con once jornadas aún por delante, el objetivo es tan claro como inapelable: amarrar la plaza entre los ocho primeros y mejorar el puesto de cara a un cruce de playoff más favorable. El margen sobre el noveno, O Parrulo Ferrol, es de tres puntos. Suficiente para no entrar en pánico, pero demasiado escaso para permitirse otra tarde en blanco.

De ahí que el encuentro ante Jaén tenga el valor de un examen de carácter. Ganar no solo significa superar en la tabla a un competidor directo, sino lanzar un aviso al resto: el Jimbee sigue vivo en la pelea doméstica. Una victoria aportaría a los rojiblancos algo que las últimas semanas han ido mermando poco a poco: confianza. Y confianza es justo lo que se necesita para afrontar el jueves la vuelta europea con garantías.

Porque si hay un argumento en el que el Jimbee puede apoyarse, ese es su rendimiento en casa. Es el segundo mejor equipo de la categoría en el Palacio, donde ha acumulado 21 de sus 28 puntos y ha construido un ambiente de fortín que su afición reconoce y aprecia. Fuera, el panorama ha sido otro. Por eso este mediodía el escenario ideal está servido: rival al alcance, campo propio y la necesidad como combustible.

Duda lo sabe y sus jugadores también. El Jimbee se asoma a una semana que puede definir su temporada, pero antes toca la liga. Primero, Jaén. Después, Europa.