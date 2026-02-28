El FC Cartagena firma media permanencia y coge oxígeno

Hace una semana, nadie pensaba que el Fútbol Club Cartagena estaba en disposición de sumar 9 puntos de los últimos 9. Ni siquiera el más optimista de los albinegros. Tampoco el que escribe. Tres victorias consecutivas, algo que no había hecho antes en los seis meses que van de competición. Un empujón que ha cambiado la dinámica y el objetivo al que mira. De mirar hacia abajo, a un punto del descenso, a mirar hacia arriba con la posibilidad real de recortarle al líder este domingo. Del precipicio institucional a la esperanza en el proyecto.

Las últimas tres jornadas del Cartagena han sido inverosímiles. No sólo por las tres victorias al hilo, sino por cómo se han producido. Con Raúl Guillén de interino, contra el Real Murcia con nuevo entrenador y frente al Sevilla Atlético sin tiempo para descansar ni asimilar lo que quiere Íñigo Vélez. Las dificultades añadidas, como el bandazo en el banquillo con Federico Arias o las precarias condiciones del club que afectan a los jugadores, han unido más al cuadro portuario y han transformado el estado emocional de una afición que quiere más.

Las matemáticas

Con el esprint de la segunda mitad de febrero, el FC Cartagena se ha colocado en 37 unidades, muy cerca de la salvación virtual. Desde que se comenzó a disputar la Primera RFEF en 2021, la media de puntuación para lograr la permanencia ha sido de 44 puntos entre los dos grupos, siendo un poco más cara la del grupo 2, que se ha firmado con 47, 47, 43 y 44 unidades durante las cuatro temporadas de vida de la categoría. Con esos datos en la mira, el Cartagena está a dos victorias y un empate de asegurar el curso.

Además, la puntuación de la zona baja de la tabla es muy escasa, por lo que este año la permanencia será más barata. El mejor de los cinco equipos en descenso es el Torremolinos, con 28 puntos y una proyección de 42. La proyección del FC Cartagena se va por encima de los 56 puntos, una suma que le dejaría a las puertas de disputar el play off de ascenso.

Con encuentros como el de mañana, el Fútbol Club Cartagena puede, además, recortar puntos a la zona más alta de la tabla y colocarse a sólo seis del liderato. El Sabadell es primero con 46 puntos y se juega los tres siguientes en el Cartagonova.

Puede dar por olvidado el conjunto albinegro el problema de la salvación para centrarse en la situación que más le preocupa actualmente y que pasa más por los despachos que por el césped: la deuda del club, la reestructuración y la adaptación a su nueva realidad. En resumen, la salvación económica de la entidad.

Salvación económica

La comparecencia pública del presidente albinegro, Alejandro Arribas, el pasado jueves, aclaró varias situaciones clave del FC Cartagena. Por un lado, la deuda total, cifrada en 13,7 millones de euros, para los que computa el préstamo acordado entre LaLiga y CVC y que cedió más de 6 millones al Cartagena.

También se esclareció lo que debe el club a Hacienda y Seguridad Social, 2,2 millones de euros, y las consecuencias directas de esa deuda: el embargo de ingresos como la ayuda por descenso, que se destinó a pagar compromisos atrasados de forma íntegra.

Como explicaron Alejandro Arribas y Víctor Alonso, lo más urgente está en acotar los problemas. Y en ese aspecto, la llegada de Íñigo Vélez parece haber puesto freno a la sangría deportiva, que evita un destino prácticamente fatídico para el Cartagena. Menos ingresos en un presupuesto ya deficitario en Primera RFEF podrían suponer la muerte del club a corto plazo.

Aún queda mucha temporada por delante para tratar de adivinar el futuro deportivo del FC Cartagena. Al menos, tiene prácticamente asegurada su participación en Primera RFEF el año que viene y la lucha por ascender puede significar un gran aliciente social para reanimar económicamente al club. La reestructuración que pretende acometer el nuevo consejo de administración tiene la llave para devolver al Cartagena al fútbol profesional en el medio o largo plazo. Ya ha cumplido la nueva directiva con la salvación y la supervivencia; lo que venga en adelante ya puede ser considerado crecimiento.