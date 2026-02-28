ElPozo Murcia tira de grandeza para tumbar a Palma

La victoria que protagonizó ElPozo Murcia en la tarde de hoy ante Palma Futsal pertenece, sin ningún género de dudas, a la categoría de triunfos de equipo campeón. El marcador de 4-3 evidenció que el conjunto dirigido por Josan González atesora los ingredientes necesarios para pelear por los títulos más exigentes: talento para crear, lucidez para ejecutar y temple para sufrir cuando el partido así lo demanda.

No tardó el cuadro balear, tres veces campeón de Europa, en anunciar su intención de imponer la ley del visitante. Apenas transcurrido el minuto 2 de juego, Rivillos firmó un tanto de bella factura: una acción individual desde campo propio, con una profunda conducción y un puntapié desde la frontal del área que inauguró el marcador en contra para los murcianos. Un golpe de autoridad que, sin embargo, no alteró ni el ánimo ni el plan de ElPozo Murcia.

La respuesta del conjunto de Josan González fue inmediata y, sobre todo, elaborada. A través de una acción ensayada con precisión quirúrgica, Ricardo Mayor habilitó a Adri Rivera —quizás el hombre más destacado de los locales en el encuentro— para que ajustara el esférico a las mallas con un disparo milimétrico. La igualada, merecida y rápida, fue el aldabonazo que necesitaba el equipo murciano para tomar las riendas del encuentro.

Con el guión ya marcado y la confianza en alza, ElPozo Murcia continuó tejiendo su fútbol sala más asociativo y vertical. Otra jugada de estrategia bien ejecutada permitió a Dener adelantar a los suyos en el marcador, un tanto que hacía justicia a la superioridad que se venía reflejando sobre el parqué. No obstante, Palma Futsal no es un adversario que se rinda sin ofrecer batalla. Antes del descanso, tras una buena triangulación en la que Fabinho asistió a Machado con criterio, el conjunto visitante recuperó la igualada para llegar al intermedio con el marcador en tablas. El 2-2 fue un jarro de agua fría, pero no apagó la llama local.

Adri Rivera celebra un gol / Juan Carlos Caval

La segunda parte trajo consigo la mejor versión de ElPozo Murcia. Nada más reanudarse el juego, César —tras una acción combinada de Adri Rivera y Marcel de excelente coordinación— conectó para poner el 3-2 y volver a inclinar la balanza hacia el lado local. El golpe sobre la mesa que el partido reclamaba. No tardó en llegar el cuarto tanto: David Álvarez culminó una veloz acción por la banda izquierda con un disparo cruzado que sentenció, o al menos así lo parecía, la contienda. El 4-2 ponía tierra de por medio y exigía una remontada monumental al conjunto balear.

Lo que vino después fue un ejercicio de voluntad y riesgo calculado por parte de Palma Futsal. El técnico visitante retiró al guardameta titular Barrón y colocó a Denis como portero-jugador, apostando por el todo o nada durante los minutos finales. La apuesta tuvo su recompensa parcial: Fabinho transformó un doble penalti para recortar distancias y establecer el 4-3, desatando una última fase de partido de una intensidad extraordinaria.

Los cinco minutos finales fueron de acoso y derribo por parte de los baleares, pero ElPozo Murcia no se rompió. Edu Sousa y todo el bloque defensivo se erigieron en muro infranqueable, despejando cada balón con la entereza de quien sabe lo que está en juego. La resistencia fue premiada con el pitido final y con algo mucho más valioso: el liderato de la Primera División de fútbol sala.

Con esta segunda victoria consecutiva, ElPozo Murcia asciende a lo más alto de la clasificación con 46 puntos, una cifra que habla por sí sola de la regularidad de un equipo que está encontrando su mejor nivel en el tramo definitivo de la temporada y que se olvidó de la eliminación copera ante el Barça.