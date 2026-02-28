Curro Torres: "La exigencia del Real Murcia para mí es un aliciente, no un hándicap"

El Real Murcia abrirá mañana un nuevo capítulo dentro de su misma temporada, y espera que sea el definitivo. Porque el club grana se enfrentará al Villarreal B (20.30 horas, Movistar +) con el tercer entrenador en lo que va de curso a cargo de su banquillo para tratar de enderezar de una vez por todas su rumbo en la clasificación del grupo II de Primera Federación.

Debe hacer Curro Torres una machada importante, ya que con tan solo 14 jornadas en el calendario, el nuevo técnico debe conseguir un porcentaje muy alto de victorias -prácticamente superior al 50%- para intentar alcanzar los 60 puntos que permiten estar en disposición de acceder a los puestos de play off por el ascenso a Segunda División. No obstante, si algo ha demostrado el exvalencianista es que lo primero que quiere implantar es el modelo del día a día.

"Yo he sido jugador, y cuando las cosas no han salido he sufrido de la misma manera. Entiendo el entorno, entiendo la frustración, entiendo que la exigencia que tiene el Real Murcia… y hay que asumirla. El tema está en que yo no me pongo a perder energía en lo haya podido hacer ayer, sino en lo que puedo hacer ahora. Ahora trabajo para mejorar lo de ayer e intentar estar hoy un poquito peor. Porque la vida y el fútbol no esperan, y hay que estar en continuo movimiento. Tener la ambición suficiente como para no estancarse en solamente en un día", señaló Curro Torres ante los medios de comunicación.

Curro Torres, entrenador del Real Murcia, durante la sesión de entrenamiento. / Prensa Real Murcia

En este mismo sentido, el entrenador murcianista es consciente de todo el trabajo que hay que hacer para intentar pelear por el objetivo marcado, pero que también es un asunto que dependerá de todas las partes implicadas. "Los partidos duran 90 minutos y necesitamos de todos, también de la gente que esté en el banquillo porque es una parte importantísima. Esto es una cuestión de competir, de competir en el día a día, de intentar eh dar la mejor versión de cada uno y a partir de ahí ponerme las cosas difíciles para poder tener difícil poder elegir", comentó Curro Torres, quien añadió que "es una categoría muy difícil donde cada partido cuesta muchísimo. La exigencia del Real Murcia para mí no es un handicap, para mí es un aliciente. Es uno de los clubes más grandes de toda la categoría por todo lo que conlleva, pero con la camiseta no se gana".

"Durante la semana no he encontrado nada diferente a lo que esperaba encontrar. Los chicos han trabajado bien, pero no es un problema de trabajo, no es un problema de actitud, es un problema de mejorar en algunos aspectos. Y en eso hemos intentado incidir", añadió Curro Torres antes de enfrentarse al Villarreal B en su estreno.

Sobre su rival, el filial amarillo, el entrenador grana destacó la buena dinámica en la que se encuentra tras enlazar casi tres meses sin perder. "Creo que se aleja un poquito en ese sentido a lo de todos los filiales, porque no es un equipo excesivamente joven. Tiene una gran variedad de futbolistas y viene con una muy buena dinámica. Es un rival peligroso, que es capaz de poder tener el balón, de poder transitar…. Será complicadísimo como cualquier partido. Vamos a intentar contrarrestarles en ese sentido y hacer los 90 minutos con la mayor intensidad posible", añadió.

Curro Torres, entrenador del Real Murcia, junto a Pedro León. / Prensa Real Murcia

El once inicial, al 90%

Aunque todavía hay tiempo por delante hasta el domingo, Curro Torres ya tiene prácticamente decidido su primer once inicial para intentar estrenarse a los mandos del Real Murcia con una victoria. "Sí, lo tengo claro. No voy a decir el once, pero sí que tengo claro el 90-95% de jugadores. Hemos tenido muy pocos días, pero tengo una plantilla con personalidad que espero que lo demuestren el domingo ser intensos, competitivos, pero capaces de proponer también con balón y manejar todos los tiempos de partido que se puedan dar", concluyó.

Vuelve Gazzaniga; Moyita y Héctor Pérez, lesionados

Curro Torres no podrá contar para su estreno de mañana ante el Villarreal B ni con el centrocampista Moyita ni el central Héctor Pérez. Ambos jugadores recayeron de sus respectivas lesiones musculares hace unos días y todavía se encuentran en la fase de recuperación.

"Sinceramente es que me preocupo de la gente con la que voy a contar para el partido de este domingo. No es que no me importen ellos, pero están en un proceso de recuperación y ahora mismo estoy centrado en los que puedo disponer. Tengo que intentar elegir el mejor once que crea posible para poder iniciar el partido, y luego pues intentar que el partido se acerque a lo que creemos que se va a acercar. Tengo que intentar equivocarme lo menos posible en ese sentido, tener la cabeza lo más despejada posible para tomar buenas decisiones", comentó el técnico grana preguntado sobre estas ausencias.

Gazzaniga abandona el campo tras ser expulsado y entra Piñeiro. / SERGIO REYES ROBLEDO

No obstante, con el que sí que podrá contar el exvalencianista será con el portero Gianfranco Gazzaniga, quien ya ha cumplido su partido de sanción tras la expulsión en la derrota frente al Alcorcón. El guardameta, que es uno de los fijos esta temporada en el conjunto grana, se perdió por este motivo el derbi regional el pasado domingo frente al FC Cartagena y podrá reaparecer frente al Villarreal B.

Así pues, también estará disponible para Curro Torres el lateral David Vicente, ausente la pasada jornada en la Nueva Condomina por acumulación de amarillas. Después de medirse al Villarreal, el Real Murcia afrontará una semana ‘corta’ al recibir el próximo viernes 6 de marzo a las 19.00 horas al Atlético Sanluqueño en la Nueva Condomina. Será entonces cuando se produzca el estreno de Curro Torres ante su afición a los mandos del equipo grana.