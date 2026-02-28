El alguaceño Jesús López da la campanada en triple salto en el Nacional

Mariano García y Sergio López Barranco acaparaban la atención del atletismo de la Región de Murcia en la jornada del sábado del Campeonato de España en pista cubierta de Valencia. Pero fue un joven, Jesús López Mayor, que hace solo unas semanas logró una medalla de bronce en el Nacional sub-23, quien se llevó todo el protagonismo. El atleta de Alguazas de 20 años de edad, que está entrenado por Carles Tirado y esta temporada pertenece al Unicaja Jaén Paraíso Interior, logró la primera medalla para la Región al colarse, contra pronóstico, en el podio de la final de triple salto, una especialidad que estaba ‘maldita’ en Murcia y que ha empezado a despegar gracias al trabajo desarrollado por el Cartago Atletismo, que hace unos años puso en marcha un núcleo de tecnificación que ya está dando sus frutos.

Jesús López Mayor, con su entrenador, Carles Tirado / L.O.

López Mayor no estaba entre los favoritos. En el Nacional sub-23 de Sabadell, hace dos semanas, se colgó el bronce con un mejor salto de 15,20 metros, mejorando en casi 50 centímetros su anterior marca, que estaba en 14,75. Y en Valencia demostró su gen en la alta competición al elevar hasta 15,63 metros su marca personal, alcanzando así el bronce. El cubano Lázaro Martínez, que estaba fuera de concurso, fue el mejor con 16,52, pero a nivel nacional, López solo fue superado por Eneko Carrascal (16,20) y Ramón Adalia (15,82). Fue en su cuarto intento cuando el alguaceño voló hasta los 15,63 que le valieron para subir al podio absoluto por primera vez en su carrera deportiva con solo 20 años. En el concurso también participó el roldanense Vicente Martínez Roca, quien se retiró por culpa de una lesión que sufrió en el primer intento.

Sergio López, quinto

En los 60 metros lisos, el atleta del CD Atlon Alcantarilla, Sergio López Barranco, buscaba su tercer título nacional. Después de realizar unas buenas semifinales, donde logró la victoria con 6.68, su mejor marca personal de la temporada, en la gran final pagó cara una deficiente arrancada. Finalmente, el velocista de Aljucer afincado en Alcantarilla se tuvo que conformar con la quinta plaza con 6.75.

Sergio López Barranco, a la derecha, en la final de los 60 metros lisos / RFEA

Asimismo, la joven Estrella Santoyo, en 200 metros, se quedó en las semifinales al ser cuarta en su serie con 24.63.

En la jornada matinal, Mariano García García cumplió en las semifinales de los 1.500 metros lisos consiguiendo la clasificación para la final de este domingo ganando su serie, la segunda y más lenta de las tres disputadas, con un registro de 3:59.15. En una carrera táctica donde el atleta de Fuente Álamo reservó fuerzas de cara a la lucha por las medallas, el murciano superó a Eric Guzmán, Aitor García Calvo y Jorge David Torre, que también lograron la clasificación.

En la final de este domingo (11:20 horas, Teledeporte), donde el de Cuevas de Reyllo es el favorito después de lograr la mejor marca de la temporada española en un meeting en Karlshure, también tendrá como rivales a Ignacio Fontes, Adrián Ben, Pedro Viciosa, Gonzalo Parra, Rubén Egea, Javier Mirón, Carlos Sáez y Ekain Larrea. En juego estará una de las dos plazas para el Campeonato del Mundo que se disputará en Polonia.

La atención también estará centrada esta mañana en el lanzador de peso de San Javier André Müller, quien parte el concurso con la segunda marca del año con 18,63 metros, aunque su mejor registro está en 18,70. El líder nacional del año es Miguel Gómez. Tercero en el Nacional al aire libre de los dos últimos años, el atleta de La Manga buscará su primer podio en pista.