Real Murcia: Mucho curro para Curro

Las últimas seis jornadas ligueras nos han presentado al Real Murcia como un equipo en decadencia. Desinflada la ‘burbuja Colunga’, el equipo ha vuelto a dar los mismos síntomas preocupantes que llevaron a Joseba Etxeberria a la trituradora grana. No solo no se gana -se han firmado dos puntos de los últimos 18-, es que el centro del campo está cada vez más cuestionado, es que los grandes fichajes del verano han pasado al centro de la diana de los aficionados y es que el efecto del mercado invernal ha sido nulo. Encima, el equipo que Goiria contruyó para «atacar, atacar y atacar», se ha convertido en un equipo que ve cómo pasan los noventa minutos de cada partido y no es capaz de tirar a puerta. Ni el gol de Jorquera en el derbi maquilla unos números lamentables en ataque, con solo un tanto en los últimos cinco encuentros y con solo 23 en lo que va de campaña, estadísticas ofensivas más propias de un equipo en descenso que de uno que tiene como objetivo el play off.

Con Adrián Colunga ya fuera, es ahora Curro Torres el que tiene la ardua misión de reactivar al Real Murcia para que dar el salto a Segunda División sea una aspiración real, y lo más complicado para el técnico valenciano es que tiene que hacerlo en un tiempo récord. Y es que ya solo quedan 14 jornadas por delante, de las que seis se disputarán en este mes de marzo.

De hecho, ante el Villarreal B, este mismo domingo, a Curro Torres solo le vale ganar. Todo lo que no sea sumar los tres puntos en el campo del filial amarillo incluso podría condenar a los murcianistas a la zona de descenso. El problema es que los de David Albelda no pierden desde el pasado 7 de diciembre, y en las últimas cinco jornadas han ganado tres partidos. Además, son el segundo equipo que menos encaja y ha marcado hasta 32 goles en 24 jornadas.

Tiene que ganar el Real Murcia al Villarreal B, como después deberá seguir sumando victorias frente al Sanluqueño, al Marbella y al Hércules, y para hacerlo Curro Torres deberá conseguir que su fórmula tenga un efecto muy rápido. Habrá que esperar el domingo para ver cuál es el primer once del valenciano como técnico grana, pero lo que es cierto es que todos los ojos estarán puestos en el centro del campo, esa zona que anda en ‘out’ desde el comienzo liguero. Probó mil combinaciones Etxeberria e hizo lo propio Colunga, pero ninguno consiguió obtener resultados. De hecho, el asturiano llegó un momento que lo dio como misión imposible ante la falta de opciones y ante la desidia de la Comisión Deportiva en un mercado invernal donde hizo oídos sordos a las peticiones del entrenador.

Tendrá que reactivar Curro Torres a Isi Gómez, como también tendrá que hacerlo con Ekain y Álvaro Bustos, dos de los fichajes más decepcionantes en esta temporada. Pero la verdadera misión del técnico será volver a implicar a un Flakus que no ha demostrado estar a la altura de los 500.000 euros que se pagaron por él en verano. Un Flakus que incluso en las últimas semanas había dejado de ser titular con Adrián Colunga.

No mucho más han aportado los refuerzos invernales, y eso que ya ha pasado un mes desde que se cerró esa ventana. El único detalle de Joel Jorquera es su gol al Cartagena; Narro no está siendo tan importante como se esperaba en el juego grana y la defensa no ha dado un salto de calidad con Óscar Gil. Jon García ni ha debutado por problemas físicos.

Además, dentro de la plantilla hay futbolistas que están pasando completamente desapercibidos como Palmberg, en un segundo plano durante toda la liga; Pedro León, que no está pudiendo ayudar como querría, Juan Carlos Real y Antonio David.

Noticias relacionadas

Otro milagro como Colunga

Mucho curro tiene por delante Curro Torres, un Curro Torres obligado a que su llegada traiga consigo un milagro como el logrado por Adrián Colunga en sus primeros dos meses en el banquillo grana. El ovetense se hizo cargo del equipo tras la destitución de Etxeberria, debutando el liga ante el Betis B. Ganó al filial bético para luego otras siete victorias en nueve partidos, entre ellos el derbi en el Cartagonova. Y una vez logrado relanzar al Real Murcia, el exvalencianista deberá mantenerlo más allá de un lo que dura la novedad. Y es que son muchos equipos los que pelean por el play off y ahora mismo el Real Murcia está a la cola, con demasiado tráfico por delante.