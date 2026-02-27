España, con el murciano Izan Almansa, quiere repetir sensaciones ante Ucrania

La selección española de baloncesto, en su nuevo ciclo con Chus Mateo como entrenador principal, y con el pívot murciano Izan Almansa en la convocatoria, tratará de consolidarse en el liderato del grupo A en esta segunda Ventana de clasificación para el Mundial de Catar 2027, que llevará al equipo nacional a jugar dos partidos ante Ucrania, el primero de ellos hoy a las 14.00 horas (Teledeporte) en Riga (Letonia).

Después de su gran debut en la primera fecha con triunfos ante Dinamarca y Georgia, "La Familia" buscará ampliar su ventaja ante el segundo del grupo, Ucrania, empatada a 6 puntos tras ganar también sus dos respectivos partidos previos.

En una lista que pasó de 16 jugadores a 14, con la salida de Eric Vila y Miguel González, Chus Mateo deberá elegir dos descartes para la convocatoria de este primer partido en el Xiaomi Arena de Riga, escenario elegido ante el conflicto bélico que afecta en la actualidad a la selección ucraniana.

El equipo, con el base Jaime Fernández como gran capitán, queda conformado por Álvaro Cárdenas, Lluís Costa, Fran Guerra, Francis Alonso, Pep Busquets, Sergi Martínez, Santi Yusta, Alex Reyes, Pierre Oriola, Ferrán Bassas, Oriol Paulí, Izan Almansa e Issac Nogués.

Con la premisa de ser un equipo "reconocible" como en la primera Ventana, según Mateo, España trabajará para mantener "el compromiso delante y detrás" y que este "no se quiebre en ningún momento".

El seleccionador definió a Ucrania desde Guadalajara, donde "La Familia" realizó su preparación esta semana, como un conjunto "muy físico" y "aguerrido", con muchos recursos, capaz de sostener su rendimiento desde la defensa.

"Es un equipo muy potente, que corre bien el campo, incluso con la gente grande, y que pelea hasta el final", indicó. Ucrania, que cuenta en sus filas con el pívot Artem Pustovyi, actual jugador del Morabanc Andorra y exjugador del UCAM Murcia, se caracteriza por su buen hacer defensivo, ya que dejó tanto a Dinamarca como a Georgia por debajo de los 80 puntos en los partidos previos. Por su parte, el seleccionador de Ucrania, el letón Ainars Bagatskis, señaló, en declaraciones a la Federación Ucraniana, la "agresividad y un baloncesto físico" como claves para poder vencer a España. Con el primer asalto en Riga, la selección española jugará en Oviedo el segundo de sus partidos ante Ucrania el próximo 2 de marzo.