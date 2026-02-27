ElPozo Murcia, en búsqueda de mejores sensaciones

ElPozo Murcia vuelve a encarar un nuevo partido de liga como líder. Tras su victoria agónica en la cancha de Noia Portus y el empate del Barça, el cuadro murciano volvió a recuperar esa primera plaza. Hoy vuelven a partir como locales, pero reciben a un rival complicado de vencer como es Palma Futsal. El encuentro se podrá seguir a través de La Liga Plus a partir de las 18:00 horas.

Los murcianos volvieron a cometer errores en tierras gallegas, pero fueron capaces de solventarlos con un Bebe salvador y un Marcel que se puso solidario repartiendo asistencias. La buena noticia para ElPozo Murcia fue la del debut de Meseguer, quien en su primera participación con el primer equipo ya dio su primera asistencia en el gol de Rafa Santos.

ElPozo Murcia consiguió salvar los muebles, y sobre todo salvar una semana que había sido nefasta para ellos. Comenzando con la primera derrota, después de meses sin perder, cediendo el liderato, y añadiendo después la dura eliminación en Copa del Rey ante el conjunto culé.

A Josan González no le queda otra que mirar hacia delante y seguir corrigiendo todos los errores que han cometido en estos meses. El siguiente objetivo que tienen en la mira, y en donde buscarán estar a la altura para conseguir el primer título, es la Copa de España, que se disputa el próximo mes en Granada.

“Fue un momento crítico de la temporada. Más allá de que nadie puede borrar lo que hemos hecho durante la temporada, es cierto que ahora, cuando llegan los momentos importantes de la temporada, no haber conseguido los 3 puntos habría sido un mazazo”, comentó el técnico de ElPozo Murcia, Josan González.

“El partido ante el Barcelona fue una vergüenza, sobre todo porque hasta el minuto 14, antes del penalti, el encuentro estaba igualado; de hecho, tuvimos más ocasiones. Otra parte importante fue que volvimos a jugar ese partido después de años siendo eliminados en las rondas previas. Ya hemos dado un paso hacia delante, estamos aquí para empezar un ciclo y todo lleva un proceso”, mencionó Josan González.

El cuadro murciano tiene un rival complicado enfrente. Palma Futsal llega al Palacio de los Deportes de Murcia después de vencer en su compromiso europeo ante el Riga FC. Los de Antonio Vadillo ocupan la tercera plaza; aunque están lejos de alcanzar al Barça, quieren sumar los 3 puntos para seguir en esa posición privilegiada.