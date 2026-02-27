Baloncesto
Dani García, del UCAM Murcia, se marcha cedido al Hiopos Lleida
El base catalán, que no había jugado esta temporada en ACB con los universitarios, puede regresar en verano al tener un año más opcional con club murciano
EFE
Dani García, base del UCAM Murcia CB, de 28 años, ha sido cedido al Hiopos Lleida para lo que resta de temporada.
Llegó al UCAM Murcia en verano de 2024 procedente del Baxi Manresa y afrontará lo que resta de temporada cedido al alcanzarse un acuerdo entre las partes para que el director de juego barcelonés, que no tenía mucho protagonismo en el equipo entrenado por Sito Alonso, afronte una nueva etapa en su carrera en busca de más oportunidades de las que venía teniendo con el cuadro universitario.
Así lo comunicó la entidad presidida por María Dolores García Mascarell y el jugador catalán, de 28 años y que llegó a la capital del Segura en el verano de 2024 procedente del Baxi Manresa, continuará en la máxima categoría del baloncesto español, en la que el cuadro ilerdense es el duodécimo clasificado con ocho victorias conseguidas en 20 jornadas.
El propio Hiopos Lleida anunció la contratación indicando que ya pasó la pertinente revisión médica previa a la misma.
Dani García no tuvo ningún peso en la Liga Endesa de la presente campaña -de hecho, era uno de los habituales descartes en el que es el tercer clasificado con un bagaje de 14-6- y sí en la FIBA Copa de Europa, torneo internacional en el que aportó 5,2 puntos, 3,4 asistencias y 6,7 de valoración de media por encuentro en este curso con el equipo ya en los cuartos de final de dicha competición.
Tener por delante a David DeJulius y Michael Forrest en la misma posición e incluso a Howard Sant-Roos oficiando de base en momentos puntuales le quitaron protagonismo a Dani García, quien optó por aprovechar la posibilidad de acercarse a la que es su casa en estos meses que quedan para que concluya la temporada. Al término de la misma regresará a la disciplina del UCAM CB, al tener un año opcional hasta 2027, aunque su futuro no está ni mucho menos claro en el conjunto universitario.
