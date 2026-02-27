Curro Torres se estrenará al frente del Real Murcia sin Héctor Pérez ni Moyita

El Real Murcia, en cuyo banquillo debutará Curro Torres tras sustituir el lunes a Adrián Colunga, visitará este domingo al filial del Villarreal Club de Fútbol con la intención de acabar con su mala racha de dos derrotas seguidas y seis partidos sin ganar y, de ese modo, poder alejarse de la zona de descenso a Segunda RFEF, de la que le separan sólo dos puntos, y tratar de acercarse a unas posiciones de promoción de ascenso a Segunda que a día de hoy tiene a seis de distancia aunque con un encuentro pendiente. "Tenemos la ambición suficiente para no estancarnos", afirmó el técnico.

El encuentro, que cerrará la vigésimo sexta jornada liguera en el grupo 2 de Primera RFEF, se disputará a las ocho y media de la tarde en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza de la localidad castellonense de Villarreal y el conjunto grana lo afrontará siendo el decimoquinto clasificado con 31 puntos, dos más de los que tiene el Juventud de Torremolinos, que marca la línea de los que bajarían como decimosexto en la tabla.

El cuadro murcianista, todavía con Colunga al frente, perdió por 1-2 contra el Fútbol Club Cartagena en el estadio Enrique Roca en el derbi regional disputado el pasado domingo y antes cayó por 1-0 en el feudo de la Agrupación Deportiva Alcorcón. Para encontrar la última victoria del equipo hay que remontarse al 4 de enero cuando venció por 0-2 en el campo del Atlético Sanluqueño.

Esa dinámica negativa le costó el puesto al técnico asturiano, quien había subido desde el filial para suplir al destituido Joseba Etxeberria a finales de octubre del pasado año, y se apostó por Curro Torres, quien regresa a Murcia casi 18 años después de su paso por el club como jugador -fue en la campaña 2007/2008 estando los granas en Primera División-.

El alemán de nacimiento -Ahlen, 27 de diciembre de 1976- y cuyo último equipo fue el Levadia Tallin de Estonia, conjunto con el que logró tres títulos en el país báltico -una Liga, una Copa y una Supercopa- y además participó en la fase previa de la Liga de Campeones y de la Liga Conferencia, hará su estreno como entrenador murcianista en una situación algo delicada y exigido por la clasificación.

Moyita, centrocampista del Real Murcia, durante un entrenamiento. / | REAL MURCIA

Enfrente tendrá a un Villarreal B que es séptimo con 36 puntos -está a dos posiciones y un punto de la promoción- y que acumula nueve jornadas sin perder con cuatro victorias y cinco empates. El filial del submarino amarillo, que viene de vencer por un rotundo 1-4 en su visita al Betis Deportivo, igualó a un gol en el estadio Enrique Roca en la primera vuelta en un partido que se disputó el 19 de septiembre con motivo de la cuarta jornada del campeonato y pudieron ganar pues el empate llegó en el minuto 95 con el postrero tanto que hizo Joao Pedro Palmberg.

"Es un equipo que llega en buena dinámica y con energía pero lo que más me interesa es lo que nosotros seamos capaces de hacer. Tenemos una plantilla con personalidad y perfiles variados para transitar, tener el balón... y para conseguir los objetivos y espero que lo demuestre en el campo", indicó Curro Torres en la rueda de prensa que ofreció este viernes a modo de previa.

Precisamente con relación a los objetivos a perseguir apuntó lo siguiente: "Sabemos cuáles son y tenemos la ambición suficiente para no estancarnos. Mi energía está puesta en mejorar cada día y quiero que seamos un equipo intenso y competitivo, capaz de proponer con el balón y manejar los tiempos del partido".

Dos nombres en la enfermería

Además, fuera lo que es meramente táctico o técnico, se mostró convencido de la conveniencia de abordar lo que tiene más que ver con lo personal para elevar las prestaciones del grupo. "Me importa muchísimo la persona, no sólo lo futbolístico, porque todo cuenta para dar el mayor rendimiento y hay que escuchar a los jugadores y saber cómo piensan", dijo Curro Torres, quien seguirá sin poder contar con el defensa Héctor Pérez ni con el centrocampista Sergio Dueñas "Moyita" y podría presentar un once con varias novedades y en el que, lo normal es que vuelvan el guardameta Gianfranco Gazzaniga y el lateral derecho David Vicente, ya disponibles tras cumplir un partido de sanción. También podrían tener su oportunidad de salida el centrocampista Sekou Djanbou y el delantero David Flakus.

Noticias relacionadas

La alineación podría ser la formada por Gianfranco Gazzaniga en la portería; David Vicente, Alberto González, Óscar Gil y Jorge Mier en la defensa; Sekou Djanbou, Isi Gómez, Víctor Narro y Joel Jorquera en el centro del campo; y Pedro Benito y David Flakus en la delantera.