Carlos Alcaraz vuelve a los entrenamientos tras su arrollador inicio de año

Carlos Alcaraz ya se encuentra inmerso en la preparación de su próximo reto en el calendario. Y es que, después de su inicio arrollador de temporada, con la conquista del Open de Australia y el Torneo de Doha, el tenista murciano afronta ahora una nueva parada en Estados Unidos por la disputa de los dos primeros Másters 1.000 del curso.

Con un balance de doce victorias en doce partidos en lo que va de 2026, Alcaraz retomó este viernes en Murcia los entrenamientos tras unos días de descanso y antes de poner rumbo a su nuevo destino. Todo enfocado en la preparación del ‘Sunshine Double’, como así se denominan a los torneos de Indian Wells y Miami. Dos escenarios que el tenista murciano ya ha conquistado, aunque nunca en el mismo año.

Carlos Alcaraz durante su entrenamiento en Murcia este viernes. / L.O.

Fue en 2022 cuando logró el triunfo en Miami, mientras que en Indian Wells salió campeón tanto en 2023 como en 2024. Un reto mayúsculo, ya que a la carga de partidos en esta parte de la temporada se le añaden las altas temperaturas.

Desde este miércoles 4 al 15 de marzo se disputará el torneo de Indian Wells, donde el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic vuelven a ser las grandes amenazas para el murciano. El lunes se realizará el sorteo del cuadro para otra de las grandes citas en pista dura, misma superficie para un Másters de Miami, que se disputará inmediatamente después desde el 18 al 29 de marzo.