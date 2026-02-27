Acosta, Carpe y Quiles, con los mejores en los primeros entrenamientos en Tailandia

El Campeonato del Mundo de Motociclismo comienza este fin de semana en Tailandia. Y lo hace con tres pilotos murcianos que serán protagonistas durante todo el curso. A la espera de la incorporación de Fermín Aldeguer, recuperándose de una grave lesión que le obligó a pasar por el quirófano, ya en la primera jornada de entrenamientos han sido protagonistas Pedro Acosta, en MotoGP, y Álvaro Carpe y Máximo Martínez Quiles, en Moto3.

El mazarronero, cuarto

Con muchas mejores sensaciones con su KTM que hace un año afronta Pedro Acosta, con el Red Bull KTM Factory Racing, el año 2026. En las dos primeras sesiones de entrenamientos de la categoría, el doble campeón del mundo estuvo con los mejores. En la primera, ‘El Tiburón’ fue quinto, por delante de Marc Márquez con un registro de 1:29.678; y en la segunda, dominada por la Aprilia de Marco Bezzecchi, que ha marcado un mejor tiempo 421 milésimas de segundo más rápido que el defensor del título, el murciano acabó cuarto, con 1:29.185. Por tanto, Acosta entró directamente en la Q2, donde los doce mejores pilotos se jugarán la ‘pole’ tanto para la carrera al sprint, que se celebra este sábado a las nueve de la mañana, como para el Gran Premio del domingo, que dará comienzo a la misma hora.

Carpe, segundo en Moto3

En unas condiciones con un 58% de humedad y 43 grados en el asfalto, Álvaro Carpe, del Red Bull KTM Ajo, fue el mejor de los murcianos de la categoría pequeña al concluir segundo, aunque con Máximo Quiles, del CFMoto Gaviota Aspar Team, muy cerca en la cuarta. En la FP1, una sesión de toma de contacto, el piloto de El Esparragal fue cuarto con 1:41.733, acabando décimo Quiles (1:41.938). En la segunda, dominada por David Almansa (1.40.990), quien se perfila como uno de los grandes rivales para los dos pilotos de la Región en la lucha por el título y que fue el único de la parrilla capaz de bajar de 1:41, Carpe fue segundo, a solo 78 milésimas de segundo (1:41.068), y Quiles concluyó cuarto, con 1:41.226.

"Estoy muy contento con el trabajo de hoy; al fin y al cabo soy ‘rookie’ en Tailandia, pero ha ido muy bien. En la primera sesión he disfrutado muchísimo, es un trazado que me ha gustado mucho. Por la tarde la pista estaba un poco mojada y no he querido arriesgar demasiado, pero con neumáticos nuevos he mejorado mucho mis sensaciones. La pista no estaba al cien por cien y no había mucho agarre. He podido pilotar en solitario pero buscando los límites. Me he encontrado cómodo y he podido hacer un buen tiempo. Hoy he hecho lo que tenía que hacer: centrarme en mí mismo. Cada vez que salga a pista voy a seguir mejorando. Si quiero estar luchando por carreras y por el título tengo que tener cabeza y estar calmado. y cuando toque sacar la garra, la sacaré”, explicó Máximo Quiles.

A su vez, Carpe indicó tras la primera jornada de entrenamientos que “tuvimos un buen día hoy a pesar de las difíciles condiciones. La pista estaba mojada al principio, pero poco a poco fuimos ganando confianza, trabajando solos durante los entrenamientos, que era lo importante. También salí con neumáticos usados al principio para preparar el domingo, y nos sentimos bien. Este año soy mucho más consciente de cómo tenemos que trabajar, y creo que hemos tenido un buen comienzo, así que intentaremos seguir así mañana”.