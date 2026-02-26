El UCAM Murcia volverá a estar respaldado por su afición en Valencia

El UCAM Murcia CB se encuentra inmerso en el parón por las ventanas FIBA, pero la próxima semana retomará la rutina de la Liga Endesa en el mismo escenario que la dejó. Y es que el conjunto universitario visitará al Valencia Basket el domingo 8 de marzo (17.00 horas, DAZN) para abrir una recta final de temporada en la que todavía restan muchas cosas en juego y en la que volverá a estar respaldado por sus aficionados.

Volverá el UCAM Murcia al Roig Arena, lugar en el que cayó en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barça, y lo hará con la intención de asegurarse más noches como esa. Porque una vez digerida su tercera participación de las últimas cinco ediciones de este torneo, el club murciano perseguirá el objetivo de disputar Copa y play off por segunda vez en sus cuarenta años de historia. Y para ello retomará su camino en un Roig Arena que contará de nuevo con el apoyo de los seguidores del UCAM Murcia.

Porque en apenas una hora y media, la afición del conjunto universitario ha agotado este jueves el cupo de localidades que el club ha sacado a la venta en su viaje organizado a la capital del Turia del próximo 8 de marzo. Dos vías eran posibles, al ofrecerse la opción de entrada + autobús a un precio de 25 euros, mientras que aquellos que prefieran desplazarse por su cuenta han podido adquirir la entrada suelta por 20 euros. Eso sí, la única condición era que esta promoción es que estaba dirigida únicamente a los abonados del club murciano.

El autobús partirá a las 11:00 horas desde el Palacio de los Deportes y regresará a Murcia media hora después de la conclusión del encuentro.

Solo una derrota taronja

Intentará asaltar el UCAM Murcia un Roig Arena que tan solo el Unicaja ha conseguido conquistar esta temporada en la ACB, ya que el balance del Valencia Basket como local es de nueve triunfos y una sola derrota. No obstante, el equipo de Pedro Martínez viene de caer también en las semifinales de la Copa del Rey, donde actuaba como anfitrión, con un cruel desenlace tras dos triples de Hezonja.

Aunque, al contrario que el equipo universitario, su calendario no se detendrá por las ventanas FIBA al jugar este jueves ante el Baskonia en la Euroliga en Vitoria y también el próximo día 5 en el Roig Arena ante el Zalgiris Kaunas.

Aún así, el equipo de Sito Alonso, que ya venció al cuadro taronja en el Palacio en el duelo de la primera vuelta, intentará añadir una gesta más a su colección en la capital del Turia de las últimas temporadas, donde siempre ha estado respaldado por un grupo de seguidores que se han desplazado debido a que es uno de los viajes más asequibles del curso, para tratar de sumar el que sería su decimoquinto triunfo esta temporada en la ACB.