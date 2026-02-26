Ricardo Mayor: "Aunque cueste un poco, hay que pensar en el día a día y no en la Copa"

Ricardo Mayor (Librilla, 21 de febrero de 2002) atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria en ElPozo Murcia Costa Cálida. El cierre murciano analizó el estado físico y mental del equipo tras una semana exigente marcada por el partido de Copa y el viaje a Noia, valoró la reacción del grupo tras la eliminación ante el Barcelona y puso el foco en el próximo compromiso liguero ante Palma Futsal.

El jugador destacó la fortaleza mental del vestuario, el crecimiento colectivo del equipo y su propia evolución dentro del proyecto murciano.

Pregunta. ¿Cómo está el equipo físicamente después de una semana tan larga con el partido de Copa y el viaje a Noia? ¿Cómo ve al equipo para preparar el encuentro ante Palma?

Ricardo Mayor. Pues yo lo noto muy bien, la verdad. Siempre un viaje así y después de jugar en tres semanas se hace duro, pero creo que viendo el entreno de hoy, el equipo está muy preparado para el sábado y lo encuentro bien físicamente y sobre todo mentalmente para afrontar ese partido.

P. En el plano psicológico, el equipo dio un paso adelante en Noia después de la eliminación ante el Barça y logró una victoria importante. ¿Es uno de los triunfos más relevantes de la temporada por ese contexto?

R. M. Sí, seguramente lo sea por el palo de la Copa del Rey. Habernos recuperado tan rápido, en la misma semana, de sacar esos tres puntos ha sido importantísimo para la cabeza y contentos de eso y de saber que podemos reponernos ante cosas así, seguramente las más difíciles que puedan pasar. Perder un título ya va bastante rápido, como esos cuartos de final, así que feliz por eso, por el equipo, olvidándolo de Barcelona y recuperando las sensaciones que teníamos anteriormente.

P. Con la Copa de España a un mes vista y el equipo bien situado en Liga, ¿es fácil centrarse semana a semana y pensar solo en el próximo rival?

R. M. Bueno, creo que sí. Al final el deporte es centrarse en el día a día, ni en Palma, ya hay que centrarse en el entreno de mañana y la Copa de España falta un mes todavía. Todo lo que estamos haciendo ahora nos prepara para eso, pero sin ganar este partido, por ejemplo, el play-off puede ser que cambien de posición. Aunque cueste un poco y se piense en la Copa de España porque es lo más bonito que hay en el fútbol español, hay que pensar en el día a día y ahora mismo en Palma.

P. Palma ha sido un rival muy igualado en los últimos años, con numerosos empates. ¿Qué supondría lograr la victoria ante un equipo de ese nivel?

R. M. Sí, como tú dices, han sido resultados en los últimos años con muchos empates, tanto fuera como dentro de casa, pero bueno, eso dice mucho de ellos también, del nivel competitivo que tienen. Como tú dices, el ganarle a ellos creo que dice que estamos aquí, que seguimos siendo los mismos que éramos antes de perder estos dos últimos partidos, que tampoco hay que tirar todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Sabiendo que va a ser muy difícil, pero que para ellos también va a ser difícil.

P. En el plano personal, ¿nota que ha pasado de ser el canterano con ilusión a convertirse en uno de los referentes del equipo para la afición?

R. M. Sí, creo que el canterano con ilusión creo que seguiré siéndolo porque estar aquí para mí es lo más importante y siempre lo he dicho, pero obviamente cogiendo cada vez más galones y más importancia en el equipo. Creo que eso también es progreso personal que yo estoy teniendo y también que beneficie al equipo, que es lo más importante.

P. ¿Qué papel ha tenido Josan en su evolución durante el último año y medio?

R. M. Bueno, creo que sobre todo Josan ha tenido un papel a nivel mental, ya no solo personalmente sino a todo el equipo, ese cambio de perspectiva de la situación que teníamos, de siempre a lo mejor esa negatividad que había un poco aquí. Este año se está notando por el tema de resultados y sobre todo por reponernos a alguna derrota que hemos tenido. Han sido pocas, pero las que hemos tenido nos hemos levantado otra vez y eso es lo más importante.