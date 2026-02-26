El reto de Curro Torres en Real Murcia: superar a Colunga y Etxeberria en solo 14 jornadas

Curro Torres apenas lleva un par de días como entrenador de un Real Murcia al que ha llegado con la calculadora en la mano. Y es que el técnico es la solución a la que se agarra un conjunto grana que debe hacer a última hora todo lo que no ha conseguido anteriormente. Porque si de algo es consciente a la hora de aceptar este nuevo reto, es que el margen de error es mínimo en su intento de pelear por el objetivo marcado en verano.

El Real Murcia no ha renunciado a la lucha por el ascenso a Segunda División, pero debe escalar una montaña muy alta. Para ello, deberá conseguir una serie de números que no ha sido capaz de firmar en todo el año, y aún así puede que no sea suficiente.

Con 31 puntos en 24 jornadas, el conjunto grana debe lograr al menos ese mismo botín con menos partidos en el calendario. Es decir, si en las últimas temporadas los equipos que han accedido al play off por el ascenso a Segunda División lo han hecho tras alcanzar -o incluso superar- los 60 puntos, Curro Torres debe conseguir a los mandos del Real Murcia al menos 8 triunfos en los 14 partidos restantes para estar en disposición por entrar entre los cinco primeros clasificados del grupo II de Primera Federación.

Ocho victorias que tendrían que venir acompañadas de al menos cinco empates para que salgan las cuentas. O lo que es lo mismo, Curro Torres debe igualar o superar los 8 triunfos que actualmente tiene en su bolsillo el conjunto grana tras los pasos por su banquillo de Joseba Etxeberria y Adrián Colunga.

Mientras que el técnico vasco solo consiguió ganar en una jornada, en la segunda frente al Juventud Torremolinos, el asturiano fue despedido el pasado lunes tras firmar siete en su casillero. Aunque el último fue a principios de enero, cuando superó al Atlético Sanluqueño a domicilio.

Por tanto, el Real Murcia de Curro Torres deberá contar con un porcentaje de victorias en 14 partidos superior al cincuenta por ciento (57,14%) para sumar esos ocho triunfos necesarios que le permitan situarse de nuevo en la parte alta. A mayor cantidad de victorias, más fácil sería su acceso a esa zona noble, puesto que si el Real Murcia es capaz de alcanzar los nueve triunfos, bastaría con dos empates para lograr los 60 puntos.

La pasada temporada, con Fran Fernández en el banquillo, el Real Murcia regresó a las eliminatorias por el ascenso, después de siete años, tras conseguir 64 puntos que le sirvieron para ocupar la segunda plaza de su grupo. En cambio, en la 23-24 fue séptimo clasificado con 58 puntos, mientras que el Ceuta cerró la zona noble -el quinto puesto- con 62 puntos. Un año antes, en la 2022-2023, tampoco alcanzó los 60 y se volvió a quedar fuera al ocupar la sexta plaza con 56.

Hasta 20 puntos perdidos en casa

El denominador común durante todas estas temporadas, incluida la presente, es que el Real Murcia es uno de los peores equipos de la competición en su estadio, algo que no ha logrado cambiar con ningún entrenador en las últimas temporadas y que también intentará voltear Curro Torres. Los granas cuentan con un pobre bagaje este curso de cuarto victorias, cuatro empate y cuatro derrotas. Es decir, 16 puntos conseguidos en Nueva Condomina de 36 posibles.