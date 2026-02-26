Nace 'otro' FC Cartagena con Íñigo Vélez

Se puede confirmar, sin temor a quivocarse, que el Fútbol Club Cartagena es otro. Un equipo diferente del que jugó en Tarragona, del que recibió al Ibiza o del que viajó a Hércules. Aquel no transmitía ningúna posibilidad de ganar y este ha sumado tres victorias consecutivas. Algo que no había hecho nunca esta temporada.

No es otro equipo de forma literal. Pero sí figurada. Javi Rey contaba con los mismos futbolistas que ahora tiene Íñigo Vélez. Pero, ahora, el equipo tiene hambre. Ahora sabe a lo que juega. Ahora, Jean Jules es el pilar sobre el que descansa todo el juego albinegro. Rahmani y Chatiliez aportan un aire distinto. Ahora hay «orden» y «estructura». Rotaciones con sentido y un objetivo claro.

Tras todo lo ocurrido con Raúl Guillén, Federico Arias y su licencia, o los retrasos en los pagos, este Cartagena se ha convertido en ejemplo de resiliencia con tres triunfos seguidos. Marbella, con un entrenador interino; Real Murcia, con lo que ello supone; y Sevilla Atlético. Un aguerrido Sevilla Atlético que lo peleó mucho más de lo esperado.

Se estrenaba el técnico vasco ante su gente, aunque muchos prefirieron quedarse en casa por incompatibilidad con la Champions. Sólo 4.000 personas presenciaron el triunfo de su equipo. El Cartagena fue superior, llegó más, disparó más y tuvo las mejores, pero no encontró el camino al gol hasta el último cuarto de hora, cuando un error del portero contrario permitió el tanto de Imanol Baz en la menos clara del partido.

Ya es quinto el Cartagena. Donde nadie lo esperaba hace muy poco. Sin un juego brillante, pero con orden y estructura, el cuadro de Íñigo Vélez se reengancha.

Ficha técnica FC CARTAGENA: Lucho; Dani Perejón (Marc Jurado, 60), Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Pablo de Blasis (Larrea, 60), Jean Jules, Luismi (Edgar Alcañiz, 86); Willy Chatiliez (Kevin Sánchez, 68), Yanis Rahmani y Alfredo Ortuño (Chiki, 60). SEVILLA ATLÉTICO: Alberto Flores; Valentino Fattore, Iker Muñoz, Robert Jalade, Castillo; Lulo (Bakary, 78), Rivera; Alcaide (Pedraza, 78), Nico Guillén, Collado (Álex Costa, 78); e Isra Domínguez (Ibra Sow). GOL: 1-0. Min. 73: Imanol Baz. ÁRBITRO: Antonio Sánchez Sánchez. Amonestó con amarilla a los locales Baz, Perejón y De Blasis, y al visitante Iker Muñoz. ESTADIO: Municipal Cartagonova. ante 4.073 espectadores.

La primera mitad del encuentro fue una alternancia de juego sin goles ni control. Comenzó teniendo la pelota el Sevilla Atlético, elaborando con calma las jugadas, y el Cartagena esperó en su campo para salir con velocidad y juego directo a la contra. Así tuvo sus primeros acercamientos pasados los primeros cinco minutos.

Ortuño se dedicó a bajar del húmedo cielo de Cartagena los envíos largos y a descargar sobre sus compañeros de cara. Yanis, Luismi y Chatiliez intentaron aprovechar los espacios sin éxito.

Puesto a dominar el espacio aéreo, casi encuentra Alfredo Ortuño el primer gol de la noche cabeceando con fuerza un centro de jugada ensayada desde la esquina. La puso en la escuadra después de recular sobre su posición, pero Alberto Flores metió la mano para evitar el tanto.

Sobre el cuarto de hora fue un poco más dueño del balón el FC Cartagena y Dani Perejón comenzó a desplegarse por la banda derecha. Sin embargo, los errores en posesión, sobre todo en salida de pelota desde atrás, no dejaron crecer al equipo en el partido. Por el contrario, comenzó a crecer el filial sevillista con varios disparos seguidos que inquietaron a Lucho, pero que no encontraron portería.

Volvió a recurrir el Cartagena a los envíos largos sobre Ortuño y los pases filtrados ante la adelantada defensa rival. Así se pudo plantar Luismi dos veces sólo contra el portero, pero salió de su portería el meta para desbaratar la ocasión.

A la media hora tuvo una buena ocasión el Cartagena con un disparo de Luismi que sacó Flores y que recogió Chatiliez en el rechace dentro del área. Pudo haber penalti sobre el chileno tras un golpe con un defensor, pero no lo señaló el colegiado y tampoco solicitó la revisión Íñigo Vélez en su debut frente al público del Cartagonova.

No hubo más ocasiones claras de gol en el primer tiempo. Sí hubo una balanza muy desequilibrada en el trato arbitral, desfavorable para el Cartagena. Hizo tres faltas el cuadro albinegro y en las tres vio amarilla. Mientras, el filial hispalense no vio tarjeta pese a cometer faltas.

Con mucho juego en campo rival -incluso en el área- y poco colmillo terminó la primera parte el Cartagena. La segunda la empezó igual. Luismi, Perejón y De Blasis fueron los más activos. Además, el equipo de Vélez asfixió al contrario con una presión más efectiva que en el primer acto. Con todo, no supo poner en aprietos al portero sevillista.

Llegaron los cambios pensando inevitablemente en el choque del próximo domingo contra el Sabadell en casa. Entraron Chiki, Marc Jurado, Larrea y Kevin para dar descanso a Ortuño, Perejón, De Blasis y Chatiliez, a pesar de que los tres primeros estaban poniendo lo mejor en clave albinegra. Poco después, llegó el tanto de la victoria.

No salía de su campo el Sevilla. Chiki entró con el cuchillo entre los dientes y el gol se sentía. Quizás no de la forma en la que llegó, pero sí de la única que fue capaz el Cartagena. En un error clamoroso del meta contrario, Imanol Baz logró el 1 a 0 que dio la victoria a los locales.

Centró una falta lejana Nacho Martínez, el balón, muy bombeado, cayó en el área grande lejos de la portería y Alberto Flores salió ‘a por uvas’. Baz ganó el salto y el portero dejó descubierta su portería. Aunque el gol llegó con suspense por el despeje de un defensa, terminó entrando la pelota que daba los tres puntos al Cartagena.

Desde el tanto, el cuadro local hizo que pasara muy poco en el terreno de juego. No obstante, a punto estuvo de marcar el filial sevillista en la última del partido. Álex Costa generó espacio en la frontal y disparó cruzado. Cuando el balón se colaba, Lucho García sacó la manopla para desviarlo a córner.

Así se llegó al final del partido que deja una lectura muy positiva para el FC Cartagena. Tercera victoria consecutiva, algo que no había logrado hasta ahora, regreso a la zona de play off y cambio total en la dinámica del equipo, que olvida la mala racha que le dejó rozando el descenso.