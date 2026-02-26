Mariano García, André Müller y Sergio López, las bazas de la Región en el Nacional en pista

Sergio López Barranco, Mariano García y André Müller son las principales opciones de medalla regional en el Campeonato de España en pista cubierta, la primera gran cita atlética de 2026, que se celebra desde mañana viernes y hasta el domingo en Valencia. Además, como ‘outsiders y con la ilusión de dar la campanada aparecen los jóvenes velocistas Estrella Santoyo, quien competirá en los 200 metros lisos, y Pablo Lozoya, en 60.

En la prueba más corta del programa, los 60 metros lisos, Sergio López Barranco, con una mejor marca este año de 6.70, aparece el sexto en el ranking con el mismo tiempo que otro murciano, el lorquino Pablo Lozoya. La experiencia del primero, que busca su tercer título tras los conquistados en 2019 y 2024, es un aval en una distancia que domina Guillem Crespí, con 6.64. Pero Lozoya, que ya ha brillado en nacionales absolutos aunque sin llegar a subir el podio, también quiere ser protagonista. El sábado por la mañana competirán en las eliminatorias, por la tarde serán las semifinales y la final está programada a las 20:46 de ese mismo día.

Sergio López, Miguel Ángel López, Antonio Jesús Cutillas, Mariano García y Manuel Bermúdez, con las medallas del centenario. | / JUAN CARLOS CAVAL

También el sábado por la mañana debutará Mariano García García, quien afrontará las semifinales de los 1.500 metros en su primer Nacional en esta distancia, con la mejor marca de los participantes y ya con la mínima para el Mundial, pero el de Fuente Álamo tendrá que conseguir una medalla en la final del domingo (11:20 horas) para poder estar en el equipo nacional que se disputará en la ciudad polaca de Torun del 20 al 22 de marzo. Desde principios de mes, tras el Meeting de Karlsruhe, en Alemania, no ha competido y se ha centrado en la preparación del campeonato.

André Müller, a la derecha, en el podio del Campeonato de España / RFEA

El domingo por la mañana también será el turno para el lanzador de peso de San Javier André Müller, quien parte el concurso con la segunda marca del año con 18,63 metros, aunque su mejor registro está en 18,70. El líder nacional del año es Miguel Gómez. Tercero en el Nacional al aire libre de los dos últimos años, el atleta de La Manga buscará su primer podio en pista.

Estrella Santoyo, con la sexta marca en 200, competirá el viernes en la eliminatorias, el sábado serán las semifinales y la final, el domingo a las 10:45 horas.

Asimismo, otros aletas de la Región en Valencia son Jaime Mendoza (60 metros), Víctor Alejandro Requena Aznar (3.000), los jóvenes Vicente Martínez Roca y Jesús López Mayor (triple salto), Carmen María Méndez Cervantes (peso), y Noemí Armero Montesinos, de solo 18 años, y Cristina Martínez García, que competirán en pentatlón mañana por la tarde.