Óbito

Fallece Erviti, jugador del Real Murcia en la década de los 60

El pamplonense jugó en el club grana durante cinco temporadas entre 1965 y 1970

El Real Murcia lamenta la muerte de Erviti

El Real Murcia lamenta la muerte de Erviti / Real Murcia

EFE

José Ramón García Erviti, conocido futbolísticamente por su segundo apellido, quien fuera jugador del Real Murcia durante cinco temporadas entre 1965 y 1970, falleció a la edad de 78 años en su Pamplona natal, donde este jueves se celebrará el funeral en su memoria y el cuerpo será incinerado.

"El Real Murcia CF lamenta profundamente el fallecimiento de José Ramón García Erviti, ex jugador de la entidad durante los años 1965-70. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Ahora nos anima desde arriba", es el mensaje de lamento enviado por el club para anunciar la triste noticia.

Este defensa, que acababa de cumplir 78 años -nació el 23 de febrero de 1948 en la capital navarra-, llegó al Real Murcia muy joven -apenas tenía 17 años- mediada la década de los 60 y durante cinco campañas disputó 122 partidos estando los granas en Segunda División.

Posteriormente estuvo jugando en las provincias de Castellón, con el Villarreal y el Vinaroz, y en su tierra con el Osasuna y el Peña Sport de Tafalla.

