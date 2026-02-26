Fallece Erviti, jugador del Real Murcia en la década de los 60

José Ramón García Erviti, conocido futbolísticamente por su segundo apellido, quien fuera jugador del Real Murcia durante cinco temporadas entre 1965 y 1970, falleció a la edad de 78 años en su Pamplona natal, donde este jueves se celebrará el funeral en su memoria y el cuerpo será incinerado.

"El Real Murcia CF lamenta profundamente el fallecimiento de José Ramón García Erviti, ex jugador de la entidad durante los años 1965-70. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Ahora nos anima desde arriba", es el mensaje de lamento enviado por el club para anunciar la triste noticia.

Este defensa, que acababa de cumplir 78 años -nació el 23 de febrero de 1948 en la capital navarra-, llegó al Real Murcia muy joven -apenas tenía 17 años- mediada la década de los 60 y durante cinco campañas disputó 122 partidos estando los granas en Segunda División.

Noticias relacionadas

Posteriormente estuvo jugando en las provincias de Castellón, con el Villarreal y el Vinaroz, y en su tierra con el Osasuna y el Peña Sport de Tafalla.